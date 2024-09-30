Fen işlerinden mazgal temizliği Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde iki gün boyunca etkili olması beklenen yoğun yağışlarda herhangi bir aksilik yaşanmaması amacıyla mazgal temizliği gerçekleştiriyor.

30 Eylül 2024 Pazartesi 14:35