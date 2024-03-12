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Gebze BLD Voleybol Takımı Adını Play-Off’a Yazdırdı

Gebze Belediyesi Spor Kulübü’nün Voleybol takımı başarıya doymuyor. Gebze Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımı ligdeki rakibi Tarım Kredi Gençliğini 3-0 mağlup ederek adını play-off’a yazdırdı.

Gebze BLD Voleybol Takımı Adını Play-Off'a Yazdırdı

12 Mart 2024 Salı 09:54


 

 

Gebze Belediyesi Spor Kulübü’nün Voleybol takımı başarıya doymuyor. TVF Alpaslan Endüstri Erkekler 1.Ligi A Grubu’nda Gebze’yi başarıyla temsil eden Gebze Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımı son olarak ligdeki rakibi Tarım Kredi Gençliğini 3-0 mağlup ederek adını play-off’a yazdırdı. Ligde oynadığı 20 maçta elde ettiği 13 galibiyetle 41 puan toplayarak 14-16 Mart tarihleri arasında   Konya’da oynanacak Efeler Ligi’ne yükselme mücadelesinde play-off yarı final 1. grubunda Depsaş Enerji Spor,Erzin Narenciyesi Yeşilkent Spor, Milas Belediye Spor ile karşılaşacak. 

HEDEF EFELER LİGİ 

Rakibini farklı mağlup ederek adını play-off’a yazdıran Gebze Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımı’nı ziyaret eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “En başta söylemiştik; hedefimiz Efeler Ligi diye… Şimdi play-off’tayız. Sevinçliyiz, gururluyuz. Voleybol 1. Liginde topladığı puanlarla play-off oynama hakkı kazanan Gebze Belediyesi Erkekler Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.  


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