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İSMAİL KAHRAMANDAN MİNİK ÖĞRENCİLERE GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK DERSİ

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz.

İSMAİL KAHRAMANDAN MİNİK ÖĞRENCİLERE GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK DERSİ

14 Ocak 2024 Pazar 23:05

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ DOLAYISI İLE GAZETEMİZ KURUCUSU VE TGRT DEVRİ ALEM BELGESEL PROGRAM YÖNETMENİ İSMAİL KAHRAMAN BEYLİKBAĞI YAVUZ SELİM ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE OKUL MÜDÜRÜ MELİH ÇETİN İLE GAZETECİLİK KONUSUNDA KONUŞMA YAPIP GEBZEYİ TANITAN BELGESEL SİNEVİZYON GÖSTERİMİ SUNDU
KAHRAMAN MİNİK ÖĞRENCİLERİN SORULARINI CEVAPLANDIRDI ANAOKULU KÜTÜPHANESİNE KİTAP HEDİYE ETTİ
ETKİNLİĞE OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKAN VE YÖNDTİM KURUKU DA KATILDI
YAVUZSELİM ANA OKULU MÜDÜRÜ MELİH ÇETİN DEN YAZILI BASIN AÇIKLAMASI
Çalışan Gazeteciler Günü
Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında haftanın kelimesi olarak öğrendiğimiz" Muhabir " kelimesinin ardından okul olarak Gazeteciler Gününü kutlamak istedik.
- Gazete nedir?
- Gazeteci kimdir?
- Gazeteden neler öğrenebiliriz?
- Gazetelerin içeriğinde neler var?
Sorularına cevap aradık.
Geleceğimiz olan çocuklarımızın, gazetecilik mesleğini öğrenebilmeleri için Gebze Gazetesinde görevli duayen gazeteci İsmail KAHRAMAN’ı okulumuza davet ettik.
- Gazetecilikle ilgili bilgilerini, tecrübelerini çocuklarımıza güler yüzüyle anlattı.
- Çocuklarımızın sorularına cevap vererek bizleri aydınlattı.
- Gebze'nin tarihini anlatan haberini çocuklarımıza getirdi ve bizlerde pür dikkat dinledik.
- Tecrübesiyle, bilgisiyle ve güzel Türkçesiyle okulumuzu ziyaret ederek çocuklarımızı bilgilendiren İsmail KAHRAMAN'a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.
En kalıcı öğrenme olan yaparak yaşayarak öğrenme tekniğiyle evlerimizden getirdiğimiz gazeteleri inceledik. Sayfalarını çevirdik ve gözlemledik. Bizlerde kendi gazetemizi oluşturmak için sanat etkinliğine geçtik.
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