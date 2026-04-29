Çayırova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Doğayı koruyan, kaynakları verimli kullanan ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışan Belediyemiz, çevre dostu projeleriyle fark oluşturmaya devam ediyor. Atık minimizasyonu ve döngüsel ekonomi anlayışıyla karbon ayak izini azaltıyor, doğal kaynaklarımızı koruyoruz çünkü biliyoruz ki; atık değil, kaynak var ve gelecek bugün attığımız adımlarla şekillenecek" denildi.
Pazar yerlerinden toplanan organik atıklar gübreye dönüştürülüyor
Çayırova Belediyesi tarafından kurulan kompost üretim tesisinde, organik atıklar işlenerek doğal gübre elde ediliyor.
