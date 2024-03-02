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Saadet Partisi’nden İstasyon Çıkarması

Saadet Partisi Gebze Belediye Başkan adayı Mustafa Türel ve partililer İstasyon mahallesine çıkarma yaptı. Türel’in yanı sıra meclis üyesi adayları ve partililerin de katıldığı ziyaretlere vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi

Saadet Partisi'nden İstasyon Çıkarması

02 Mart 2024 Cumartesi 15:32

. Vatandaşlarla birere birer sohbet eden Saadet Partisi Belediye Başkan adayı Mustafa Türel, Gebze’nin yeniden Milli Görüş Belediyeciliğine döneceğini ifade ederek, bunun için de bir ay sonra yapılacak seçimlerin bir fırsat olacağını söyledi. Yerel yönetimlerin Gebze’ye bu imkanlarla çok daha iyi hizmetler yapabileceğini söyleyen Türel; “Gebze merkezi hükümetten hak ettiği hizmeti alamadığı gibi yerel yönetimlerden de alamıyor. Büyükşehir de Gebze’ye hak ettiği değeri veremiyor. Bizim iktidarımızda inşallah Gebze hak ettiği hizmetleri alacak ve yeni bir yaşam ve cazibe merkezi haline gelecek” diye konuştu. Gebze’de yaşayan ve Gebze’yi bilen kadrolarla yola çıktıklarını da söyleyen Türel; “Tüm yapacaklarımızı ve projelerimizi vatandaşlara anlatıyoruz ve büyük bir memnuniyet duyuyorlar. Gebze’nin makus talihini değiştirecek ve Gebze’yi yeniden Milli Görüş Belediyeciliği hizmetleri ile tanıştıracağız” diye konuştu.

Vatandaşlarla samimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyaretlerden çok memnun kaldığını ifade eden Türel; “Şuna inanıyoruz ki dokunduğumuz ve projelerimizi anlattığımız her vatandaş bize oy verecektir. İstasyon bölgesindeki vatandaşlardan çok olumlu destek gördük. Onlar bize güveniyor, inşallah göreve geldiğimizde biz de onları mahcup etmeyeceğiz” diye konuştu.


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