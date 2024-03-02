Vatandaşlarla samimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyaretlerden çok memnun kaldığını ifade eden Türel; “Şuna inanıyoruz ki dokunduğumuz ve projelerimizi anlattığımız her vatandaş bize oy verecektir. İstasyon bölgesindeki vatandaşlardan çok olumlu destek gördük. Onlar bize güveniyor, inşallah göreve geldiğimizde biz de onları mahcup etmeyeceğiz” diye konuştu.
Saadet Partisi’nden İstasyon Çıkarması
Saadet Partisi Gebze Belediye Başkan adayı Mustafa Türel ve partililer İstasyon mahallesine çıkarma yaptı. Türel’in yanı sıra meclis üyesi adayları ve partililerin de katıldığı ziyaretlere vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi
Vatandaşlarla samimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyaretlerden çok memnun kaldığını ifade eden Türel; “Şuna inanıyoruz ki dokunduğumuz ve projelerimizi anlattığımız her vatandaş bize oy verecektir. İstasyon bölgesindeki vatandaşlardan çok olumlu destek gördük. Onlar bize güveniyor, inşallah göreve geldiğimizde biz de onları mahcup etmeyeceğiz” diye konuştu.