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Tesis ihalesi tamam, ilk kazma yakında vuruluyor

Büyükşehir Belediyesi, 16 yıl aradan sonra Süper Lig’e çıkan şampiyon Kocaelispor için 5 yıldızlı spor kompleksi inşa edecek.

Tesis ihalesi tamam, ilk kazma yakında vuruluyor

09 Mayıs 2025 Cuma 09:57

 Büyükşehir Belediyesi, Süper Lig’e yükselen Kocaelispor için tesis atağına geçiyor. Bu kapsamda Körfez Sevindikli bölgesinde inşa edilmesi planlanan “Körfez Spor Tesisleri” için ihale gerçekleştirildi. Büyükşehir İhale Salonu’nda düzenlenen ihaleye dört firma teklif vererek katıldı. Teklifler, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden açıldı.

 

BÜYÜKŞEHİR’DEN ŞAMPİYONLUK HEDİYESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaelispor’a olan desteğini artırarak sürdürüyor. Bu bağlamda Büyükşehir, kente büyük bir sevinç yaşatarak 16 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükselen Yeşil-Siyahlı ekibimize dev bir tesis kazandıracak. Bu tesis bir nevi, Büyükşehir’den Kocaelispor’a şampiyonluk hediyesi olacak.  “Körfez Spor Tesisleri” adıyla hayata geçecek olan dev yatırım için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale gerçekleştirildi.

 

DÖRT FİRMA YARIŞTI

İhalede EMÇ İnşaat 559 milyon 190 bin 300 TL, PEL Yapı İnşaat 632 milyon TL, Hüsamettin Peker İnşaat 734 milyon TL ve AL-KA İnşaat ve Arttech Yapı ortaklığı 738 milyon 500 bin TL’lik teklifler sundu. İhale komisyonu, teklifleri değerlendirdikten sonra kazanan firmayı açıklayacak.

 

75 DÖNÜMLÜK ALANDA 7 FUTBOL SAHASI

Toplam 75 dönüm arazi üzerine kurulacak olan yeni tesisin 14 bin 800 metrekaresi kapalı alan olarak planlandı. 59 bin 200 metrekarelik kısmı ise futbol sahaları ve açık spor alanlarına ayrılacak. Tesis bünyesinde 7 futbol sahasının yanı sıra otel, fitness salonu, sauna, yüzme havuzu ve sosyal donatılar yer alacak.

 

365 GÜNDE TAMAMLANACAK

İhaleyi kazanan firmayla sözleşme imzalanmasının ardından 10 gün içinde yer teslimi yapılacak. Projenin tamamlanması için belirlenen süre ise 365 gün olarak açıklandı.

(Ömer İLGEÇ)

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