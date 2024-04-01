Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (01-07 Nisan 2024)
Her gün, günde 3 defa TGRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Devri Alem belgesel programı 01-07 Nisan 2024 haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.
Sabah 07:00-07:30, öğlen 12:00-12:30 ve gece 03:30-04:00 olmak üzere her gün, günde üç defa TGRT Belgesel ekranlarında olan Devri Alem belgesel programı 01-07 Nisan 2024 haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.
Yayın Akışı
01 Nisan günü - Kırımdan Anadoluya
02 NisanSalı günü - Arda Boyları
03 Nisan Çarşamba günü - Arnavutluk
04 Nisan Perşembe günü - Şıpkadan Plevneye 1
05 Nisan Cuma günü - Şıpkadan Plevneye 2
02 Mart Cumartesi günü - Belgrad
03 Mart Pazar günü - Giritte Osmanlı İzleri