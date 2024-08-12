OTOMOBİL:
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Düzce’de ışıklı kavşakta 2 araç çarpıştı: 4 yaralı

Düzce’de ışıklı kavşakta 2 otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Düzce'de ışıklı kavşakta 2 araç çarpıştı: 4 yaralı

12 Ağustos 2024 Pazartesi 16:46


 

  Kaza, Bahçeşehir bağlantı yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre Bahçeşehir istikametinden Düzce istikametine seyir halinde olan G.Y. idaresindeki 81 EF 811 plakalı Ford marka otomobil ile ters istikametten gelen E.G. idaresindeki 34 ERD 081 plakalı Mercedes marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Mercedes marka otomobil tabelalara çarparak durabildi. Kazada her iki araçta bulunan sürücüler ile birlikte yolcular Ö.C. ve O.R.C. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kaza sebebi ile tıkanan yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.  
                                 


İHA
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