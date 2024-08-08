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19 yaşındaki genç hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti

Motosiklet kazasında ağır yaralanmıştı: 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

19 yaşındaki genç hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti

08 Ağustos 2024 Perşembe 20:07


 
 Bolu'da 26 Temmuz'da Çaydurt bölgesinde kantardan çıkan kamyonla çarpışması neticesinde ağır yaralanan 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 
  Kaza, 26 Temmuz Cuma günü saat 13.00 sıralarında Çaydurt bölgesinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Çimento Fabrikası'nın yakınında bulunan kantardan çıkan bir kamyonla, 19 yaşındaki Furkan Enes Aydoğan idaresindeki motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosikletten savrulan sürücü ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı genç, hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yaklaşık 12 gün hastanede yaşam mücadelesi veren Furkan Enes Aydoğan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün gece hayatını kaybetti. Aydoğan'ın cenazesi bugün Çanakçılar Köyü Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınacak olan cenaze namazının ardından Çanakçılar köyü mezarlığına defnedilecek. 
                                


İHA
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