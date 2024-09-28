Fıtık deyip geçmeyin, bağırsakların kangren olmasına bile sebep olabilir

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Faruk Özkul, kasık fıtığı ve tedavi yolları hakkında açıklamalarda bulundu. Kasık fıtığının kısaca tanımını yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Faruk Özkul, "Kasık fıtığı, karın içinde bulunan ince bağırsaklar ve bağırsak yağları gibi organların karın duvarının zayıf bölgelerinden dışarı çıkması ile cilt altında oluşan şişliktir. Ikınma, öksürme, zorlanma ve hapşırma ile karın içi basıncı artarak kasık bölgesinde fıtık görünür olur. Bu durum karın içindeki basıncın artmasının ya da kasık bölgesindeki kasların ve dokuların zayıflamasının sonucudur. Genellikle erkeklerde daha yaygın olsa da nadiren kadınlarda da görülebilir. Kasık fıtığı özellikle ağır kaldırma, ani zorlama, obezite, kronik öksürük ya da kabızlık gibi unsurlarla tetiklenebilir" diye konuştu.

"Kasık bölgesinde şişlik görülebilir"

Kasık fıtığının belirtilerine değinen Op. Dr. Özkul, "Kasık bölgesinde meydana gelen belirgin şişlik, öksürüldüğünde şişliğin ağrı ve yanma oluşturması, kasıklarda baskı ve gevşeme hissi kasık fıtığının karakteristik belirtileri arasında yer alır. Kasık fıtıkları genellikle kasık bölgesindeki şişlikle kişinin kendisi tarafından fark edilirler. Şişliğe eşlik eden ağrı ve yanma hissi olabilir. Kişinin hareketleri kısıtlanabilir, ağrılar kramplar şeklinde görülebilir. Kasık fıtığı muayene ile kolaylıkla teşhis edilebilirken kasık bölgesine yapılacak yüzeysel doku ultrasonu da tanıda yardımcı olabilir. Öte yandan kasık, bel ve karın bölgesinde hissedilen ağrı, erkeklerde testislerde de hissedilebilir” şeklinde konuştu.

"Riskli durumlar"

Kasık fıtıklarının fıtık kesesi içine sıkışarak zaman içerisinde boğulma durumlarına yol açabileceğini söyleyen Op. Dr. Özkul, bu durumda kişinin acil olarak ameliyata alınması gerektiğini ifade etti. Kasık fıtığında endişe edilecek komplikasyonları sıralayan Op. Dr. Özkul, "Fıtığın zaman içinde büyümesi ve testis torbasın doğru inmesi, fıtığın sıkışması (sıkışıp barsak tıkanıklığına sebep olabilir), fıtığın boğulması (sıkışan bağırsağı kanlanmasının bozulup kangren olmasıdır ve hayatı tehdit edici bir komplikasyona dönüşebilir" ifadelerini kullandı.

"Kendiliğinden geçmez

Tedavi yollarına değinen Özkul, "Kasık fıtığının oluşması sonrası kendiliğinden yok olması mümkün olan durum değildir. Kasık fıtığının tek tedavi yöntemi cerrahi yöntemdir. İlaç tedavisi mümkün değildir. Karın duvarında oluşan bu kasık fıtığının tek çözümü ise kasık fıtığı ameliyatıdır. Kasık fıtığı tedavisi için iki cerrahi yöntem vardır. Birincisi kasık bölgesine yaklaşık 7-8 santimlik kesi ile yapılan klasik açık cerrahi yöntem, ikincisi ise kapalı yöntemle yapılan kasık fıtığı ameliyatıdır. Kapalı kasık fıtığı ameliyatının diğer adı laparoskopik ameliyattır" dedi.

"Açık ve kapalı ameliyatla tedavi mümkün"

Ameliyat süreci hakkında bilgi veren Op. Dr. Özkul, "Bazı özel durumdaki hastalar dışında genel olarak laparoskopik yöntem gerek ameliyat sırasındaki kolaylık gerekse ameliyat sonrası ağrının az oluşu, hızlı iyileşme ve erken işe dönüş açısından daha üstündür. Özellikle kozmetik açıdan yara izi daha az olur. Laparoskopik kasık fıtığı ameliyatı karın duvarından açılan 3 delikten kamera ve özel geliştirilmiş aletlerle yapılır. Kapalı kasık fıtığı ameliyatı tek taraflı olduğu durumlarda 30-45 dakika arasında sürmektedir. Ancak kasık fıtığının çift taraflı olduğu durumlarda süre uzayabilmektedir. Laparoskopik kasık fıtığı ameliyatında hasta genel anestezi ile uyutulur. Kasık fıtığı zor bir ameliyat değildir. Özellikle hasta açısından açık ameliyata göre iyileşme süreci daha rahat geçer" diye konuştu.

“Ameliyat sonrası ağrı olabilir”

Ameliyat risklerini anlatan Faruk Özkul, "Enfeksiyon, kanama, ameliyat sonrası ağrı, şişlik ve nadiren doku hasarı gibi komplikasyonlar olabilir. Anestezi reaksiyonları nadir görünseler de riskler arasındadır. Tekrarlayan fıtık oluşumu da muhtemeldir. Hiçbir acil durum söz konusu olmaksızın hasta en iyi şekilde ameliyata hazırlanarak planlı şekilde en uygun zamanda yapılan fıtık onarımlarında risk çok çok düşüktür. Hayati risk pratik olarak yoktur. Fıtığın tekrarlamaması için yeterli miktarda lif tüketerek ve yeterli miktarda sıvı içerek kabızlığı önlemek fıtık riskini azaltabilir. Sigara kullanımı, öksürük ile kronik bronşit gibi sağlık sorunlarına neden olabilir ve kasık fıtığı riskini artırabilir. İki hafta kadar kasığı germeyi gerektiren işlerden, 8-10 kilodan fazla ağırlık kaldırmak, ağır fizik egzersizler, tenis, futbol gibi ağır sporlar sakıncalıdır. Kısa mesafe yürüyüşler yapılabilir" şeklinde konuştu.

İHA