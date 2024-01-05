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Gebze'de 10 Bin 939 Yaralı Ve Hasta Hayvanın Tedavisi Yapıldı

Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 2023 yılında 10 bin 939 yaralı ve hasta hayvan tedavisini tamamlanarak sağlığına kavuşturuldu.

Gebze'de 10 Bin 939 Yaralı Ve Hasta Hayvanın Tedavisi Yapıldı

05 Ocak 2024 Cuma 19:44

Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen uygulamalar ile hem sokak hayvanlarının hem de vatandaşların sağlığını korumaya yönelik çalışmalarına devam etti. Bölgenin en donanımlı ve modern yapılarından biri olan, Pelitli Mahallesi’nde bulunan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 10 bin 939 yaralı ve hasta hayvan tedavisini tamamlanarak sağlığına kavuşturuldu. Gebze Bölgesi’nde ilk olan Gebze Belediyesi Hayvan Ambulansı da 7/24 hizmet anlayışıyla sağlık desteğine ihtiyaç duyan sokak hayvanlarına yerinde müdahale ile tedavi ve bakım hizmetlerine destek verdi. Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca 2023 yılı içerisinde 145 sahiplendirme, 2 bin 633 kısırlaştırma, 6 bin 101 aşılama, 2 bin 429 besleme odağı ve 8 bin 158 toplama hizmeti gerçekleştirdi. 
                                          


İHA
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