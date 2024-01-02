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Kocaeli Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bahri Elmas Göreve Başladı

Kocaeli Şehir Hastanesi Başhekimliğine atanan Doç. Dr. Bahri Elmas, bugün hastanede düzenlenen devir teslim töreni sonrası yeni görevine başladı.

Kocaeli Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bahri Elmas Göreve Başladı

02 Ocak 2024 Salı 19:50

 Kocaeli Şehir Hastanesi başhekimlik odasında gerçekleştirilen devir teslim töreninde başhekimlik makamını, görevi bir süredir vekaleten yürüten Doç. Dr. Ahmet Demirkıran’dan çiçek takdimi ile devralan Doç. Dr. Bahri Elmas, kendisini bu göreve layık gören Sağlık Bakanlığına ve Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan ile yönetim ekibine teşekkürlerini iletti. 
  Op. Dr. Yüksel Pehlevan, devir teslim sırasında gerçekleştirdiği konuşmasında, "Öncelikle Kocaeli Şehir Hastanesi Kurucu Başhekimi ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcımız Op. Dr. Aziz Çardak’a ve görevi bir süredir vekaleten yürüten Doç. Dr. Ahmet Demirkıran’a gerçekleştirmiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.  Doç. Dr. Bahri Elmas’a yeni görevinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, başarılar diliyorum" dedi. 
  Konuşmaların ardından Pehlevan, Op. Dr. Aziz Çardak ve Doç. Dr. Ahmet Demirkıran’a kuruma sunmuş oldukları katkılardan dolayı çiçek ve plaket takdiminde bulundu. 
   
 Doç. Dr. Bahri Elmas Kimdir? 
 1971 Mersin/Erdemli doğumlu Doç. Dr. Bahri Elmas, 1994 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu ve 2000 yılında Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı. 2001-2004 yıllarında SSK Niğde Hastanesinde uzman hekim olarak görev yapan Elmas, 2004-2012 yıllarında Niğde Dr. Doğan Baran Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Başhekim olarak görev yaptı. Bu sırada Elmas, Sağlık Bakanlığı tarafından ABD Texas/Houston’da gözlemci olarak görevlendirildi. Dönüşte Houston Tıp Merkezinde bulunan Texas Children Hospital, Methodist, MD Anderson ve Ben Taub gibi tanınmış hastanelerin çalışma ve eğitim sistemleri ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayarak Sağlık Bakanlığına sundu. 
 2012 yılında Niğde'deki tüm yataklı sağlık tesislerinin Niğde Devlet Hastanesi çatısı altında birleştirilmesi sonrasında Niğde Devlet Hastanesi Hastane Yöneticisi olarak atandı ve 2014 yılına kadar bu görevi yürüttü. Başhekimlik ve hastane yöneticiliği görevi sırasında Sağlık Bakanlığı tarafından birçok ilde il değerlendirme çalışmaları için görevlendirildi. 2014-2018 yıllarında Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında Yard. Doç. Dr. ve aynı zamanda Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Binasında Başhekim Yardımcısı olarak görev yaptı. 
 Bu sürede Çocuk Acil Kliniğini kurarak eğitim ve tıbbi işlemlerin yürütülmesinde aktif rol oynayan Bahri Elmas, 2018 yılında doçent unvanı aldı ve Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesinde Çocuk Yoğun Bakım Ünitesini kurarak 4 yıl boyunca aktif görev yaptı. 
                              


İHA
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