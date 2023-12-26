Yeni yılda güzel cilde sahip olmanın 7 yolu

Her yılın sonunda ve yeni yılın başında beslenme, spor ve sağlık gibi birçok konuda yeni kararlar alınıyor. Yeni yıla girerken cilt bakımı ve daha genç görünme isteğinin de arttığını paylaşan Anadolu Sağlık Merkezi Dermatoloji Uzmanı Dr. Hazal Sönmezler Selek, yeni yılda genç ve güzel bir cilde sahip olmak için 7 öneride bulundu…

Medikal cilt bakımı yaptırın

Medikal cilt bakımı cildinizi fazla sebum ve kirden arındıracak, komedonların temizlenmesi ile cildin daha pürüzsüz bir görünüme sahip olmasını sağlar.

· Cildinizi nemlendirin

Kış döneminde soğuk ve rüzgarlı havanın etkisiyle cildimizde kuruluk artıyor, buna bağlı ince kırışıklık görünümü ve matlık oluşabilir. Bu nedenle biraz daha yoğun, cilt tipinize uygun bir nemlendiriciye geçerek daha nemli ve yumuşak bir cilde sahip olabilirsiniz. Nem maskeleri de cildinizi nemlendirip yatıştırır.

· Hyaluronik asit serum kullanmaya başlayın

Hyaluronik asit serumunuzu hafif nemli cildinize birkaç damla uygulayıp, üzerine nemlendiricinizi kullanmanız, kuruluğa bağlı oluşmuş ince kırışıklıkların kısa süreli azalmasını sağlar. Ayrıca cildin uzun vadede anti-aging etki için dengesini sağlamasına da yardımcı olur.

· Eksfolyasyon ile cildi ölü derilerden arındırın

Özellikle medikal cilt bakımı yaptıramayacaksanız cilt tipinize uygun eksfolyasyon ürünlerini (bunlar alfahidroksi asit, betahidroksi asit ve polhidroksiasitlerdir) haftada bir uygulayarak cildin pürüzsüzlüğünü arttırıp cilt yenilenmesini uyarabilirsiniz. Normal cilde sahip olan kişiler glikolik asit, yağlı cilde sahip kişiler salisilik asit, kuru cilde sahip olanlar laktik asit, hassas ciltler ise polihidroksiasitleri kullanabilir. Günlük cilt bakım rutininize düzenli eksfolyan ürünleri eklemeniz cildinizin uzun vadede yenilenmesini tetikleyerek antiaging bir bakım sağlar. Burada cilt tipinize uygun ürün kullanılması ve ,nemlendirici uygulanması önemli.

· Rutininize C vitamini serum ekleyin

C vitamini cildin aydınlık, sıkı görünmesini sağlayan etkili ve güzel bir antioksidandır. Cilt bakımınıza yeni yılda C vitamini serum ekleyerek kendinize yaşlanma karşıtı bir yatırım yapabilirsiniz.

Mezoterapi yaptırın

Cildinizin daha aydınlık ve nemli görünmesi için somon DNA, hyaluronik asit gibi içerikler barındıran mezoterapiler ve botoks yaptırılabilir.

· Yaz-kış güneş koruyucu kullanın

Cildinizin minimal ama etkili, cilt tipinize uygun bir rutine ihtiyacı olduğunu unutmayın. Yaz-kış güneş koruyucusu kullanmayı ihmal etmeyin.