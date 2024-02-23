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AK Kadınlardan gönüllere dokunan proje

AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları öncülüğünde üç yıl önce başlatılan ülke genelinde örnek olan ‘Çeyiz Desteği’ projesi kapsamında 12 ilçede 130 genç çifte destek sağlandı

AK Kadınlardan gönüllere dokunan proje

23 Şubat 2024 Cuma 13:50

 AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları "Öksüz ve yetim nişanlı genç kızlara çeyiz desteği" projesi kapsamında 12 ilçede ikamet eden nişanlı genç kızlara çeyiz desteğinde bulunuyor. Bu kapsamda da AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, Gölcük İlçe Kadın Kolları başkanı Saime Yelken, İl ve İlçe Yönetimleriyle birlikte Gölcük’te ikamet eden Sıla’yı ziyaret etti, çeyizini teslim etti.

 

12 İLÇEDE 130 GENCE DESTEK

İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, “AK Parti İl Kadın Kolları olarak Sosyal Politikalar Birim başkanlığımız öncülüğünde başlattığımız öksüz ve yetim nişanlı genç kızlarımıza yönelik çeyiz desteği projesi kapsamında 12 İlçemizde 130 genç çiftimize İl, İlçe yönetim kurulu üyelerimiz ve yardımseverlerimizin katkılarıyla genç kızlarımızı ziyaret ederek çeyizlerine destek olduk.

 

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Ziyaretlerimiz esnasında duygu dolu anlar yaşadık. Gençlerimizin kurdukları yuvaya bir nebze olsun destek olmaktan dolayı mutluluk duyduk. Bu anlamda projemize katkı sağlayan herkese çok teşekkür ederiz.” dedi. AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özdemir, çeyiz desteği projesinin İlçe Kadın Kolları tarafından devam ettirileceğini bu tarz mutlulukların paylaştıkça çoğalacağını sözlerine ekledi.

 

ANNE ŞEFKATİYLE YAKLAŞILIYOR

Başkan Özdemir projenin başladığı günden bu yana büyük bir titizlik özveri ile çalışan ve ‘Anne Şefkati’ ile evlenecek gençlere destek olan Kocaeli İl Kadın Kolları Sosyal Politikalar Birim Başkanı Gülyaşar Uçar ve ekibini ayrıca teşekkür ettiğini belirtti.

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