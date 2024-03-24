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Başkan Adayı Büyükgöz Altı Mahalleyi Turladı

Seçim çalışmalarına devam eden Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, bir günde 6 mahalleyi ziyaret ederek vatandaşları selamladı, Gebzeli hemşerilerine çiçek takdim etti

Başkan Adayı Büyükgöz Altı Mahalleyi Turladı

24 Mart 2024 Pazar 00:23


 

 

Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı ve Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz seçim çalışmalarına sahada hız kesmeden devam ediyor. Toplumun her kesiminden vatandaşlarla bir araya gelen Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, bir günde 6 mahalleyi turladı. 

BİR GÜNDE 6 MAHALLEYİ TURLADI 

Seçim otobüsüyle Barış, Kirazpınar, Yenikent, Hürriyet, Yavuz Selim ve Mimar Sinan mahallelerini turlayan Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, mahalle sakini vatandaşları selamladı. 

GEBZELİLERİN TEVECCÜHÜNE LAYIK OLACAĞIZ 

Gebzelilere çiçek de takdim eden Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz; vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılandı. Gebzeli hemşerilerinin ilgi ve teveccühüne layık olabilmek için yeni dönemde de ekibiyle beraber durup dinlenmeden çalışmaya, ilçeyi büyük Türkiye Yüzyılına hazırlayacak yeni projeleri hızla uygulamaya koyacaklarını açıkladı. 

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