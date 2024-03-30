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Başkan Adayı Büyükgöz Gebzelilerle Çay Sohbetinde Buluşuyor

Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebzeli hemşerileriyle çay sohbetlerinde de bir araya gelerek yerel seçimlerde Cumhur İttifakına destek istiyor

Başkan Adayı Büyükgöz Gebzelilerle Çay Sohbetinde Buluşuyor

30 Mart 2024 Cumartesi 10:30

 

 

 

Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebzeli hemşerileriyle çay sohbetlerinde de bir araya geliyor. Mahalli idareler seçimlerine yönelik ziyaretleri kapsamında toplumun hemen hemen her kesiminden vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösteren Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, iftar sonrasında çay ocakları ve kıraathaneleri ziyaret ederek vatandaşlara çay eşliğinde hasbihal ediyor. 

GEBZE’Yİ BİRLİKTE GELECEĞE HAZIRLAYACAĞIZ 

Geçtiğimiz günlerde İbrahim Ağa Caddesi ve Akse Sapağı’nda bulunan çay ocakları ve kıraathanelerini ziyaret eden Belediye Başkan Adayı, vatandaşların hal ve hatırlarını sorarak belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. Gebze’yi geleceğe hazırlayacak projelerle 2. döneme hazır olduklarını vurgulayan Belediye Başkan Adayı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebzeli hemşerilerinden Cumhur İttifakına destek istedi. Vatandaşların sorularını da cevaplandıran Başkan Adayı Büyükgöz, talep, istek ve önerileri de ilk elden dinledi. 


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