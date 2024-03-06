banner989
SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Adayı Büyükgöz'den Mahallelerde Hane Ziyaretleri

Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz mahalle ziyaretleri kapsamında hanelere misafir oluyor.

Başkan Adayı Büyükgöz'den Mahallelerde Hane Ziyaretleri

06 Mart 2024 Çarşamba 10:52

 Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, sahada seçim çalışmalarına devam ediyor. Toplumun her kesiminden vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, mahalle ziyaretleri kapsamında hanelere misafir oluyor. Vatandaşların davetlerine icabet eden Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz’ün son durağı Hacı Halil Mahallesi oldu.

HİZMET VE PROJELERİ ANLATIYOR

AK Parti Gebze İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak ve teşkilat mensubu hanımlarla ev ziyaretlerine katılan Başkan Adayı Büyükgöz, yeni dönemde ilçeye kazandırılacak proje ve hizmetlere ilişkin bilgi veriyor. Hizmetlere ilişkin mahalle sakinleriyle istişarede bulunan Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, talepleri ve önerileri de ilk elden dinliyor. Hanelerinde konuk ettikleri Başkan Adayı Büyükgöz’e ziyaretinden ötürü teşekkür eden mahalle sakinleri kendisine çalışmalarında başarılar diledi.  

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Gebze
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Paşa, Paşa, "Maşallah" dedirtti
Büyükakın ve Tutuş’tan Belsa sokağında esnaf buluşması Büyükakın ve Tutuş’tan Belsa sokağında esnaf...
Yeni dönemde Gebze'de Yeni dönemde Gebze'de "kentsel dönüşüm" olacak
Üniversiteli Gençler Sordu Başkan Adayı Büyükgöz Cevapladı Üniversiteli Gençler Sordu Başkan Adayı Büyükgöz...
Özlü: “Karıncalar Gibi Çalışıp Dev Eserler Yapmayı Sürdüreceğiz” Özlü: “Karıncalar Gibi Çalışıp Dev Eserler...
Başkan Büyükakın İzmit esnafıyla buluştu Başkan Büyükakın İzmit esnafıyla buluştu
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner934

Paşa, "Maşallah" dedirtti
İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, seçim ofislerini açmaya başladı. İlk açılış Mehmet Ali...

Haberi Oku