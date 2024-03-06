Başkan Adayı Büyükgöz'den Mahallelerde Hane Ziyaretleri

HİZMET VE PROJELERİ ANLATIYOR
AK Parti Gebze İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak ve teşkilat mensubu hanımlarla ev ziyaretlerine katılan Başkan Adayı Büyükgöz, yeni dönemde ilçeye kazandırılacak proje ve hizmetlere ilişkin bilgi veriyor. Hizmetlere ilişkin mahalle sakinleriyle istişarede bulunan Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, talepleri ve önerileri de ilk elden dinliyor. Hanelerinde konuk ettikleri Başkan Adayı Büyükgöz’e ziyaretinden ötürü teşekkür eden mahalle sakinleri kendisine çalışmalarında başarılar diledi.