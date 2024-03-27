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Başkan Bıyık, Darıcalıları mitinge davet etti

Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, 28 Mart Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek miting için Darıcalıları davet etti.

Başkan Bıyık, Darıcalıları mitinge davet etti

27 Mart 2024 Çarşamba 17:58

Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar’la birlikte seçim çalışmalarını sürdürürken esnaf ve vatandaşlara broşür dağıtarak Darıcalıları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kocaeli mitingine davet etti. 

CUMHURBAŞKANIMIZA EN GÜÇLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a en büyük desteği Darıca olarak vereceklerini belirten Başkan Muzaffer Bıyık, “Dünya liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 28 Mart Perşembe günü şehrimize geliyor. Bizler de ülkemize ve şehrimize sayısız eserler kazandıran liderimizi şehrimizde en iyi şekilde ağırlamak için çalışıyoruz. Darıca halkı olarak 28 Mart Perşembe günü saat 15.00’da Kocaeli Kongre Merkezi Miting Alanı’nda yerimizi alarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı en iyi şekilde ağırlayacağız. Tüm ilçe halkımızı bu büyük coşkuya ortak olmaya davet ediyorum” dedi.

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