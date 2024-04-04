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Başkan Bıyık mazbatasını aldı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde yeniden Darıca Belediye Başkanı seçilen Muzaffer Bıyık, mazbatasını aldı.

Başkan Bıyık mazbatasını aldı

04 Nisan 2024 Perşembe 10:55

 İkinci dönemine adım atan Başkan Muzaffer Bıyık, eşi Havva Bıyık ile birlikte Gebze Adalet Sarayında düzenlenen tören ile mazbatasını aldı. Mazbata töreninin ardından belediyeye geçen Başkan Muzaffer Bıyık'a personel tarafından sürpriz karşılama töreni düzenlendi. Meşaleler ve alkışlar eşliğinde belediyeye gelen Muzaffer Bıyık, karşılama için personele teşekkür etti. 
 Seçim sonuçlarının Darıca'ya hayırlı olması dileğinde bulunan Başkan Muzaffer Bıyık, "Seçim döneminde de hep söyledim, sevgi kazandı, kardeşlik kazandı. Biz bunu büyüteceğiz. Kavgayı değil, sevgiyi büyütmek için çalışacağız. Dedikoduyla, kavgayla hiçbir zaman işimiz olmayacak. Bizim derdimiz daha yaşanabilir, daha mutlu bir Darıca için çalışmak olacak. Bize güvenenleri mahcup etmemek için gece gündüz çalışacağız. Her zaman dediğimiz gibi Darıca emin ellerde olmaya devam edecek" dedi. 
 Eser ve hizmet siyasetine devam edeceklerini de ifade eden Başkan Bıyık, "Bugün yeni bir yola çıkıyoruz. Meclis üyelerimizle birlikte eser ve hizmet siyasetine devam edeceğiz. Hizmetleri yaparken en büyük destekçimiz kıymetli personelimiz. Personelimizle birlikte bu çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu. 


İHA
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