Başkan Büyükakın İzmit esnafıyla buluştu

İzmit İstiklal Caddesi’nde esnafla buluşan Başkan Büyükakın, burada oluşan mahalle kültürünün kendisini mutlu ettiğini ve yaygınlaşması gerektiğini söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit esnafıyla bir araya geldi. İzmit İstiklal Caddesi’nde düzenlenen kahvaltı programında yüzlerce esnafla buluşan Büyükakın, İzmit esnafının yakınlık ve samimiyetinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Programa Başkan Büyükakın’ın yanı sıra AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, MHP İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur, Esnaf Odaları Başkanı Kadir Durmuş, esnaf dernekleri ve çok sayıda esnaf katıldı.

“AKRABALIĞA DÖNÜŞMÜŞ BİR YAKINLIK GÖRÜYORUM”

“Gününüz bereketli olsun” diyerek konuşmasına başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Dünyadaki en kıymetli şey huzur. Ailenizle dostlarınızla huzurlu, mutlu bir yaşam diliyorum. Adeta akrabalığa dönmüş bir yakınlık samimiyet gördüm. Bir mahalle kültürü oluşmuş. Bunun yaygınlaşarak devam etmesi lazım” diye konuştu.

“RIZAYA DAYALI İLERLEYECEĞİZ”

Deprem konusunun önümüzdeki dönemde birinci öncelik olacağının altını çizen Başkan Büyükakın, “Bizim birinci önceliğimiz deprem. Bunu yapabilmek için esnafın da arkamızda durması gerekiyor. Bu konuda daha seçim sonrası daha detaylı toplantılar yapacağız. 12 ilçenin farklı durumu var. Hatta ilçe içerisinde farklı yaklaşım sergilemek gerekiyor. Acele etmeyeceğiz. Reklam göz boyama maksatlı çalışmaya ağız. Rızaya dayalı ilerleyeceğiz” şeklinde konuştu.

UYUM VE BİRLİK VURGUSU

Kamu yönetiminde uyum ve birliğin önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükakın, “Bunun için de uyum gerekiyor. Çok basit konulardan gerginlik oluşması hoşumuza gitmiyor. Halkın tercihine her zaman saygılıyız. Ama uyum içerisinde çalışacağımız bir ortamın oluşması yapacağımız hizmetlerin daha hızlı bir şekilde gerçekleştirmemizi kolaylaştırıyor. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum” ifadelerini kullandı.