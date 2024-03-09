SEKA Kültür Havzası’nın ilk eseri olan ve tarihi Taşlı Değirmen’den dönüştürülen Sanat İhtisas Merkezi'nin açılışını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Burası kentin sanat galerisi yönündeki önemli ihtiyacını karşılayacak. Burası bir endüstriyel dönüşüm projesi ve Türkiye’nin hiçbir yerinde bu kadar büyük endüstriyel dönüşüm projesi yok" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, SEKA Kağıt Fabrikası içinde yer alan tarihi Taşlı Değirmen yapısını Sanat İhtisas Merkezi’ne dönüştüren projesini tamamladı. Aynı zamanda SEKA Kültür Havzası’nın ilk eseri olan Sanat İhtisas Merkezi, Dünya Emekçi Kadınlar Gününün kutlandığı 8 Mart Cuma günü hizmete girdi. Kocaeli’nin en büyük sergi alanı unvanını taşıyan merkez, tarihi dokusu içinde kentin kültür ve sanat hayatına önemli katkı sunacak. Açılışta konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bu alan kentin sanat galerisi yönündeki önemli bir ihtiyacını karşılayacak. Burası bir endüstriyel dönüşüm projesi ve Türkiye’nin hiçbir yerinde bu kadar büyük endüstriyel dönüşüm projesi yok” diye konuştu.

Başkan Büyükakın endüstriyel dönüşüm projelerinin kent için son derece büyük önem taşıdığına da dikkat çekerek, başta Almanya olmak üzere Avrupa’da birçok ülkenin bu yönde çalışma yaptığını söyledi. Kendilerinin de SEKA arazisi içindeki endüstriyel dönüşüm projelerine hayat verdiklerini kaydeden Başkan Büyükakın, “SEKA’nın içindeki makineler, matbaa makineleri duruyor. Bunlar bir kent için önemli miraslar. Bu mirasları yaşatmaya devam ediyoruz. SEKA Kültür Havzası içinde açtığımız SEKA ihtisas Merkezi’mizi de verdiğimiz söz çerçevesinde açıyoruz. Buraya gözünüz gibi bakmanızı ve her an canlı tutmanızı rica ediyorum” şeklinde konuştu.

Sergi açıldı

Konuşmanın ardından Başkan Büyükakın ve beraberindekiler, eğitim alanlarında incelemelerde bulundu. Açılışta sanat merkezinin ilk sergisi sanatseverlerle buluştu. Ebru sanatçısı İlker Selimler ve Sevgi Şen farklı usullerle gerçekleştirdikleri eserlerini sergiledi. Sergide geleneksel ebru teknikleri ile hazırlanmış eserler, ebru kağıdının üstüne birden fazla baskı yaparak desen elde edilen Akkase Ebru çalışmaları, ayet ve hadislerle hazırlanan ebru çalışmaları yer aldı. Sanatla estetiğin uyumuyla şekillenen toplam 70 eser alanda sergilendi. Bunun yanı sıra merkez içinde yer alan moda akademisi, açılışa özel olarak, prova mankenlerinin üzerinde rengarenk kumaş çalışmaları, kalıp çalışmalarını sergiledi. Sıfır Atık Festivali’nde de yer alan Dilek Hanif imzalı kostümler de sergide yer aldı.

Merkez 2 bölümden oluşuyor

SEKA Sanat İhtisas Merkezi eğitim ve sergi alanı olmak üzere 2 bölümden oluşuyor. Merkez içinde Kültür ve Sosyal İşler Dairesine bağlı Konservatuvar Müdürlüğü ile Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü’ne bağlı olan eğitim alanlarında geleneksel eğitim metotlarının ötesinde dinamik, gelişen, çok boyutlu ileri seviye eğitimler verilecek. Büyükşehir Belediye Konservatuarı’nın Geleneksel ve Güzel Sanatlar Bölümlerinin eğitimleri merkez içindeki 7 ayrı atölyede gerçekleştirilecek. Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü ise tesiste Moda Akademisi ile yer alacak. Moda Akademisi; dokuma, tasarım, modelistlik, dijital tasarım, drapaj ve dikiş olmak üzere 6 ayrı atölyede faaliyetlerini gerçekleştirecek. Dünya trendlerine uygun sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte verilen eğitimlerle tasarımdan üretime; hazır giyim sektöründe alanında uzman kursiyerler yetiştirmenin amaçlandığı moda akademisinde temel karakalemden koleksiyon oluşturmaya kadar baştan sona geleneksel eğitim metotlarının ötesinde ileri seviye eğitimler verilecek.







İHA