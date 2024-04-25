Başkan Büyükgöz’e ‘hayırlı olsun’ ziyaretleri

25 Nisan 2024 Perşembe 10:49
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. 31 Mart’ta yapılan mahalli idareler seçimlerinde, Gebzelilerin teveccühü ve desteğiyle yeniden Gebze Belediye Başkanı seçilen Zinnur Büyükgöz’e, ‘hayırlı olsun’ ziyaretleri devam ediyor. Yeni hizmet ve görev döneminde başarı temennilerini ileten konuklarına şükranlarını sunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü son olarak Dilovası İlçe Kaymakamı Metin Kubilay’ın yanı sıra Kore ve Kıbrıs Gazileri Derneği Başkanı Gazi Hüseyin Çoban ve gaziler, Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç ve Gebze Belediyesi Meclis üyesi Hakan Kahraman, Gebze Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Necati Kaya ve yönetimi, Gebze İşkur Müdürü Reyhan Eyüpoğlu, Gebze Cemevi Dernek Başkanı Teslim Yıldız ve beraberindeki heyet, Gebzeliler Derneği Başkanı Cevat Seyran ve yönetimi, Gebze Oto Galericiler Derneği Başkanı Celal Çelikbilek ve yönetimi, Mollafenari Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdiresi Ayşegül Yüken ve okul idaresi, Gebze Belediyesi Meclis üyesi Güler Şahin Gençay, Kartepe Belediyesi meclis üyesi Eda Açıkyol, önceki dönem Darıca Meclis Üyesi Göknur Bektaş, önceki dönem Gebze Belediyesi meclis üyesi Şenay Cebelli Önder, Gebze Erzurum Aşkaleliler Derneği Başkanı Ricail Konaç ve yönetimi ziyaret ederek hayırlı olsun temennilerini iletti.
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