Başkan Büyükgöz’e ‘hayırlı olsun’ ziyaretleri

31 Mart’ta yapılan mahalli idareler seçimlerinde, Gebzelilerin teveccühü ve desteğiyle yeniden Gebze Belediye Başkanı seçilen Zinnur Büyükgöz’e ‘hayırlı olsun’ ziyaretleri devam ediyor.