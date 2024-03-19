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Bünyamin Çiftçi sevgisi, evlere sığmadı sokaklara taştı

Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, Çayırova Mahallesi’nde gerçekleştirdiği ziyaretlerde büyük ilgi ve alaka gördü. Ev ziyareti olarak planlanan program, mahalle sakinlerinin yoğun ilgisinden dolayı sokak toplantısı olarak gerçekleştirildi.

Bünyamin Çiftçi sevgisi, evlere sığmadı sokaklara taştı

19 Mart 2024 Salı 09:44

 

 

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde saha çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, gittiği her yerde yüksek teveccüh görmeye devam ediyor. SKM programları kapsamında dün Çayırova Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Bünyamin Çiftçi, ilk olarak bir ev ziyareti gerçekleştirdi. Burada apartman sakinleriyle sohbet eden ve onların sorularını yanıtlayan Çiftçi, bir sonraki ev ziyareti için gittiği sokakta ise büyük bir sürprizle karşılaştı. Vatandaşların yoğun sevgisi ve büyük teveccühünü gören Başkan Çiftçi, kendisini dinlemeye gelen Çayırovalılar evlere sığmayınca, sokakta vatandaşlar hitap etti. Çayırova Mahallesi sakinlerinin yoğun ilgi ve alakasından ötürü çok mutlu olduğunu dile getiren Başkan Çiftçi, kendisini dinlemeye gelen ilçe sakinlerine, görev süresi boyunca yaptığı ve yeni dönemde yapacağı projeleri anlattı.

 

“ÇAYIROVA KARARINI VERMİŞ”

Çayırova mahalle sakinlerinin alkışları eşliğinde konuşmasını gerçekleştiren Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi’ye programda MHP Çayırova İlçe Başkanvekili Mehmet Yurttaş, ilçe yöneticileri ve meclis üyesi adayları da eşlik etti. Program sonunda açıklamalarda bulunan Çiftçi, “Komşularımızın sevgisi evlere sığmamış, sokaklara taşmış. Çayırova kararını vermiş. Yeni dönem projelerimizi ve gelecek güzel günlerin heyecanını paylaştığımız hemşehrilerimize teveccühleri için canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Çiftçi, program sonunda kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlarla da objektiflere poz verdi.

 

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