SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükakın’a Gebze’de sevgi seli

Gebze’de esnaf ile bir araya gelen Cumhur İttifakı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, vatandaşların yoğun ilgi ve sevgi seliyle karşılandı.

Büyükakın'a Gebze'de sevgi seli

12 Şubat 2024 Pazartesi 12:00

Cumhur İttifakı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Seçim Koordinasyon Merkezi programları kapsamında gerçekleştirdiği çalışmaları Gebze’de sürdürdü. Kocaeli’yi karış karış gezerek esnaf ve vatandaşlarla kucaklaşan Büyükakın, Gebze çarşıda bulunan işletmeleri ziyaretinde vatandaşların yoğun ilgi ve sevgi seliyle karşılandı.

BÜYÜKAKIN’A HİZMET TEŞEKKÜRÜ

Esnaf ve vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştiren Büyükakın, kendisine iletilen talepleri dinleyerek çözüm önerilerini paylaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın sıcak ve samimi yaklaşımı, bölge halkı tarafından bir kez daha takdirle karşılandı. Esnaflar, Başkan Büyükakın'a yerel yönetimdeki başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederken, gelecek dönemde de desteklerini ifade etti. Esnafların ve vatandaşların desteğiyle, Başkan Büyükakın'ın gelecek dönemdeki başarılı çalışmalarına olan güvenleri bir kez daha teyit edildi.

“BÖLGENİN KALKINMASI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Gebze Eski Çarşı’da gördüğü sıcak karşılama ve desteklerden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhur İttifakı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Gebze bölgemizi bir çok eser ve hizmetlerle buluşturduk. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada bölgenin kalkınması ve gelişmesi için gayret göstermeye, çalışmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz.” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Gebze
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Kocaeli’de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Kocaeli’de
Bakan Yumaklı Seçim Sürecini Değerlendirdi: Bakan Yumaklı Seçim Sürecini Değerlendirdi: "Tatlı...
Başkan Büyükakın, “Cumhur İttifakı olarak sözüne, kavline, vaatlerine sadık bir ittifakız” Başkan Büyükakın, “Cumhur İttifakı olarak...
Başkan Büyükakın: Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor Başkan Büyükakın: Şehitlerimizin kanı yerde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul ilçe adaylarını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul ilçe...
Başkan Büyükakın, Gençlere Ve Kadınlara Konuk Oldu Başkan Büyükakın, Gençlere Ve Kadınlara Konuk...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Kocaeli’de
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kocaeli’ye geldi.

Haberi Oku