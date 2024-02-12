Büyükakın’a Gebze’de sevgi seli

Gebze’de esnaf ile bir araya gelen Cumhur İttifakı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, vatandaşların yoğun ilgi ve sevgi seliyle karşılandı.

Cumhur İttifakı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Seçim Koordinasyon Merkezi programları kapsamında gerçekleştirdiği çalışmaları Gebze’de sürdürdü. Kocaeli’yi karış karış gezerek esnaf ve vatandaşlarla kucaklaşan Büyükakın, Gebze çarşıda bulunan işletmeleri ziyaretinde vatandaşların yoğun ilgi ve sevgi seliyle karşılandı.

BÜYÜKAKIN’A HİZMET TEŞEKKÜRÜ

Esnaf ve vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştiren Büyükakın, kendisine iletilen talepleri dinleyerek çözüm önerilerini paylaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın sıcak ve samimi yaklaşımı, bölge halkı tarafından bir kez daha takdirle karşılandı. Esnaflar, Başkan Büyükakın'a yerel yönetimdeki başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederken, gelecek dönemde de desteklerini ifade etti. Esnafların ve vatandaşların desteğiyle, Başkan Büyükakın'ın gelecek dönemdeki başarılı çalışmalarına olan güvenleri bir kez daha teyit edildi.

“BÖLGENİN KALKINMASI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Gebze Eski Çarşı’da gördüğü sıcak karşılama ve desteklerden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhur İttifakı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Gebze bölgemizi bir çok eser ve hizmetlerle buluşturduk. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada bölgenin kalkınması ve gelişmesi için gayret göstermeye, çalışmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz.” dedi.