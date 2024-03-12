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Çayırova Belediyesi, Gaziantep’i mağlup etti

Türkiye Basketbol Ligi’nin 28. hafta karşılaşmasında Çayırova Belediyesi, Gaziantep Basketbol’u kendi evinde 82-75 mağlup etti.

Çayırova Belediyesi, Gaziantep'i mağlup etti

12 Mart 2024 Salı 09:52


İki yılda aldığı iki şampiyonluğun ardından bu yıl Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Çayırova Belediyesi, ligin 28. haftasında kritik bir galibiyet elde etti. Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Gaziantep Basketbol’u ağırlayan temsilcimiz TRT Spor Yıldız ekranlarında canlı yayınlanan mücadeleden 82-75 galip ayrıldı. Baş antrenör Musa Enes Akdilek öncülüğünde karşılaşmaya Diante Watkins, Phill Greene, Alp Karahan, İlkan Karaman ve Tolga Kaan Birer beşiyle başlayan Çayırova Belediyesi, ilk çeyreği, 23-21 önde kapattı. Maçın ikinci periyodunda İlkan, Diante Watkins ve Phill Greene ile skor bulmaya devam eden Çayırova Belediyesi, rakibini savunmada istediği gibi durduramayınca devreye 36-37 geride girdi.

 

İLKAN KARAMAN’DAN 23 SAYI

Karşılaşmanın üçüncü periyodunda üstün oyununu sürdüren ve İlkan Karaman ile Diante Watkins’in hücumdaki etkili oyunlarıyla sayı bulmaya devam eden Çayırova Belediyesi, son çeyrek öncesinde 60-58 öne geçti. Karşılıklı basketlerle geçen son periyotta, rakibini özellikle maç sonunda savunmada durdurmayı başaran temsilcimiz karşılaşmadan 82-75 galip ayrılmayı başardı. Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer ismi attığı 23 sayıyla İlkan Karaman olurken, Diante Watkins’in 21, Phill Greene’in 16 sayısı ve Tolga Kaan Birer’in 10 sayı 9 ribauntluk performansı galibiyette kritik rol oynadı. 

 

ZEHRA GÜNEŞ DE SALONDA YERİNİ ALDI

TRT Spor Yıldız ekranlarında canlı yayınlanan karşılaşmayı Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda takip eden Çayırovalı seyirciler hoş bir sürprizle de karşılaştı. Dünya bir numarası ve son Avrupa Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı’mızın yıldız ismi Zehra Güneş, karşılaşmayı yerinde takip eden isimler arasında yer aldı. Milli Voleybolcumuz Zehra Güneş’i gören Çayırovalı basketbolseverler, Güneş’le bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.


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