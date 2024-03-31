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Cumhur İttifakı’ndan Gebze’de coşkulu miting; “Yeni bir zafer için hazırız, kararlıyız”

Gebze Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Zinnur Büyükgöz, seçim çalışmalarını “Sağlam Adımlarla Büyük Gebze Yürüyüşü ve Mitingi” ile tamamladı. Meydandaki coşku, ‘Gebze kararını verdi’ dedirtti.

Cumhur İttifakı'ndan Gebze'de coşkulu miting; 'Yeni bir zafer için hazırız, kararlıyız”

31 Mart 2024 Pazar 09:16


 

Pazar gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesi Gebze’de gövde gösterisi yapan Cumhur İttifakı, Sağlam Adımlarla Büyük Gebze Yürüyüşü ve Mitingini büyük bir coşku ile gerçekleştirdi. Gebze Seçim Koordinasyon Merkezi’nden başlayan yürüyüş Kent Meydanı’nda düzenlenen miting ile son buldu. Seçim çalışmalarının finalini büyük bir coşkuyla gerçekleştiren Cumhur İttifakı’nın programına AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, Gebze Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, MHP Gebze İlçe Başkanı Ali Yalsız, AK Parti SKM başkanı Hasan Özdemir, Meclis Üyeleri, İlçe yönetim kurulu üyeleri, kadın, gençlik kolları başkan ve yönetim kurulu üyeleri, geçmiş Dönem Milletvekilleri ve binlerce Gebzeli katıldı.

“1 NİSAN’DA KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ”

Miting alanında Gebzelilere seslenen Gebze Belediye Başkanı ve Adayı Zinnur Büyükgöz,  “Sağlam Adımlarla Büyük Gebze Yürüyüşümüzü yaparak seçim finallerini sizlerle yaptık ve yeni bir zafer için hazırız, kararlıyız. Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek. Seçim Çalışmalarımızda bizleri yalnız bırakmayan ve her zaman destek veren, katılan tüm Gebzeli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi sağlam hizmetler için 31 Mart günü tüm vatandaşlarımdan destek bekliyorum. Biz halka hizmeti hakka hizmet bilen bir anlayış ve gönül belediyeciliğimize inşallah sizlerin de kararı ve desteğiyle 1 Nisan'da kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.

 

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