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Cumhur’un Adayı Büyükgöz’den Hemşeri Derneklerine Ziyaretler

Yerel seçim çalışmalarına sahada hız kesmeden devam eden Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, hafta sonu ilçede bulunan hemşeri ve kültür derneklerine konuk olarak istişarede bulundu

Cumhur'un Adayı Büyükgöz'den Hemşeri Derneklerine Ziyaretler

11 Mart 2024 Pazartesi 10:32


 

 

Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yerel seçim çalışmalarına sahada hız kesmeden devam ediyor. Toplumun her kesiminden vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösteren Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz bu ziyaretler kapsamında hafta sonu ilçedeki hemşeri derneklerine konuk oldu. AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, MHP Gebze İlçe Başkanı Ali Yalsız, teşkilat yöneticileriyle birlikte hemşeri ve kültür derneklerini ziyaret ederek Cumhur İttifakı’na destek istedi.

DERNEKLERLE İSTİŞAREYE DEVAM

AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu’nun da katıldığı dernek ziyaretleri kapsamında Giresun Hisarcık Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği, Kocaeli Ahıskalılar Kültür ve Dayanışma Derneği, Kars Ardahan Iğdır İlleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Gebze Ankaralılar Derneği, Gebze Çıldır Taşdeğirmen Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Rize İkizdereliler Gürdere Köyü Derneği başkan ve yönetimlerine konuk olan Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, belediye çalışmaları ve yeni döneme ilişkin projeler hakkında bilgi verdi.

EVİMİZ VE ORTAK PAYDAMIZ GEBZE

Hemşeri ve kültür derneklerinin, kültürlerin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, “Ortak paydamız, evimiz Gebze’miz için yeni dönemde yapacağımız proje ve hizmetlerimizi kıymetli hemşerilerimizle konuşuyoruz. Az uyuyacağız çok çalışacağız. Katılımcı yerel yönetim anlayışımızın önemli bir paydaşı olan hemşeri derneklerimizle istişarelerimizi sürdürüyoruz. Gebze’mizi Türkiye Yüzyılının parlayan şehri yapacağız. Durmak yok sağlam adımlarla yola devam” dedi.    


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