Saadet Partisi Gebze Belediye Başkan adayı Mustafa Türel, Gebze’nin farklı bölgelerinde seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Gittiği her yerde vatandaşların partisine ve kendisine gösterdiği ilgiye teşekkür eden Türel; “Gebze Milli Görüş’ün kalesidir, öyle de kalmaya devam edecektir” dedi.

Saadet Partisi Gebze Belediye Başkan adayı Mustafa Türel, Gebze’nin her noktasında vatandaşlarla bir araya geliyor. Yaşlısından gencine, öğrencisinden emeklisine her kesimden insan ile sıcak ilişkiler kuran Türel, Saadet Partisi’ne ve kendisine gösterilen ilgiden de son derece mutlu oluyor. Geçmişte olduğu gibi bugün de Milli Görüş’ün kalesinin Gebze olduğunu hatırlatan Türel, “Bunu sokaktaki vatandaş da söylüyor, biz de mutlu oluyoruz” dedi. Gerçek anlamda belediyeciliğin Milli Görüş belediyeciliği olduğunu söyleyen Türel, “Geçmişte Gebze’de yapılan hizmetleri herkes çok iyi biliyor. İnşallah göreve geldiğimizde yeniden hizmetlerle Gebze’yi ayağa kaldıracağız” dedi.

Gerek Gebze Belediyesinin, gerekse Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin büyük imkanları olduğunu söyleyen Türel, “İyi bir planlama ve yapılacak öncelikli hizmetlerle Gebze kısa sürede yaşanabilir bir kent haline gelir. Planlama yapamaz, iyi bir ekip kuramaz, iş olsun diye her tarafı seçim zamanı kazmaya çalışırsanız hizmet yerine vatandaşa işkence yapmış olursunuz” dedi.