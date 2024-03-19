Gebze’de Çanakkale Zaferi Anma Programı

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 109. Yıldönümü, Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen bir dizi etkinlik ile anıldı. Çanakkale Zaferi’nin 109. yıldönümü programlarına ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit’in yanı sıra Gebze Garnizon Komutanı Bülent Turan ve Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş ve ilçe protokolü katıldı. İlk olarak Gebze Şehitliğini ziyaret eden ilçe protokolü şehit mezarlarına karanfil bırakarak dualar etti.

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Ardından Gebze Kültür Merkezi’nde gerçekleşen anma programına katılarak öğrenciler tarafından hazırlanan ve Çanakkale Zaferi’nin işlendiği etkinlikleri izleyen ilçe protokolü ve vatandaşlar daha sonra, Çoban Mustafa Paşa Camii’nde Çanakkale Şehitleri için düzenlenen Mevlid programına katıldı. Gerçekleştirilen programlar sonrasında Şehit Kadir Kasa’nın ailesini ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ziyaret esnasında yaptığı açıklamada, “Rabbim şehidimizin mekanını cennet eylesin; değerli şehit ailelerimize sağlık, sıhhat ve afiyet versin” ifadelerini kullandı.