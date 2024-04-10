Gebze’de Yeni Dönemin İlk Meclisi

Gebze Belediyesi’nde yeni dönemin ilk meclis toplantısı yapıldı. 31 Mart’ta yapılan mahalli idareler seçimlerinde vatandaşların oyunu alarak temsil yetkisi alan yeni meclis üyelerinin katılımıyla 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan salonda yapılan Nisan ayı meclis toplantısını Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yönetti. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan meclis 1. ve 2. Başkan vekili, encümen, katip üye seçimi, ihtisas komisyonları seçimi, birliklere üye seçimlerinin gerçekleştirildiği Gebze Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında, yeni dönem meclis üyelerini tebrik eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Yeni dönemin ilk meclisini, Gebze’mize 5 yıl boyunca beraber hizmet edeceğimiz değerli meclis üyelerimizle gerçekleştirdik. Alınan kararların Gebze’miz adına hayırlar getirmesini temenni ederim” ifadelerini kullandı.

KOMİSYON VE BİRLİKLERE ÜYE SEÇİMİ

Meclis oturumunda yapılan kapalı oylamayla meclis 1. Başkan vekilliğine Selamet Güner, 2. Başkan vekilliğine Vasfiye Aydın, encümen üyeliğine Ahmet Hüseyin Çelebi, Hasan Özdemir, Talip Demir, meclis katip üyeliğine Osman Sezer, Güler Şahin Gencay, İmar Komisyonuna Mehmet Dinç, Mustafa Demirhan, Hüseyin Önder, Mahmut Yandık, Ahmet Kadı, Gebze Belediyeler Birliğine Mahmut Yandık, Ahmet Hüseyin Çelebi, Marmara Belediyeler Birliğine Hasan Özdemir, Hasan Soba, Tarihi Kentler Birliğine Osman Sezer, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğine Emrullah Bilgin, Ayhan Yılmaz, Türk Dünyası Belediyeler Birliğine Talip Demir, Anadolu Medeniyetler Belediyeler Birliğine Güler Gencay, Habibe Çırak, Gençlik-Spor komisyonu üyeliğine Osman Sezer, Azim Uysal, Mustafa Ateş, Okan Şen, Ferman Torun, Toplumsal Fırsat Eşitliği ve Engelliler üyeliğine Güler Gencay, Birgül Toprak, Habibe Çırak, Vasfiye Aydın, Nuran Gökdemir, Eğitim Komisyonu üyeliğine Vasfiye Aydın, Ayhan Yılmaz, Şener Akın, Selim Malkoç, Gülcan Aksu, Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeliğine Efari Bahçıvan, Emrullah Bilgin, Mustafa Demir, Halil Aytaç, Engin Sözbir, Kültür Komisyonu üyeliğine Habibe Çırak, Selim Malkoç,Birgül Toprak, İrfan İrtegün, Ferman Torun, Hukuk Komisyonuna Güler Gencay, Hasan Soba, Ömer Cihan Kavlak, Mustafa Demirhan, Gülcan Aksu, Plan ve Bütçe Komisyonuna Selamet Güner, Ayhan Yılmaz, Mehmet Fatih İşlek, Mustafa Önal, Engin Sözbir seçildi. Gebze Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısı 2 Mayıs saat 15’te gerçekleştirilecek.