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GENÇ REFAH GEBZE'DEN RAMAZAN HAREKATI

Yeniden Refah Partisi Gebze Gençlik Kolları Ramazan Bereketi çalışması başlattı.

GENÇ REFAH GEBZE'DEN RAMAZAN HAREKATI

16 Mart 2024 Cumartesi 08:35

 Teravih namazı sonrası Gençlik kolları, Meclis üyeleri, İlçe Başkanı Engin Kılıç ,Belediye Başkanı Kamil Ergün ile birlikte Çoban Mustafa Paşa Camiinde kılınan teravih namazı sonrası Eski çarşı ve yeni Çarşı’da STK, çay ocakları,cafelerde ve sokaklarda çalışmalar yapılacak.. Gençlik Kolları Başkanı Cabir Bilikci bu çalışmalar öncesinde açıklamada bulundu; Bilikci; Ahlakçı belediyelikte ne rüşvet olur, ne israf olur, ne borç olur, ne yolsuzluk, ne de torpil olur ve neticesinde efsane hizmetler geçekleştirilir. 1 Nisan itibariyle Gebze’mizde ahlaklı belediyecilik dönemini Kamil Ergün başkanımızla birlikte başlatmış olacağız. İnşallah dedi.

Bilikci’nin ardından söz Belediye Başkan adayı Kamil Ergün, Gençlik kolları başkanımızın dediği gibi İnşallah 1 Nisan itibariyle milletimin teveccühü ile birlikte hem Gebze’de hem de Türkiye’de ahlaklı belediyecilik dönemini başlatarak; rantçı belediyecilikten, örgütlü belediyecilikten, heykelci belediyecilikten usanmış milletimize ahlaklı belediyecilikle en hayırlı hizmetleri gerçekleştirileceğiz.” Dedi. Ergül, 89 ve 94’teki Milli Görüş Belediyeciliğini özleyen milletin bu özlemine son vereceklerinin altını çizdi..
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