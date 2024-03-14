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İbrahim Şirin, Çankırılılar ile buluştu

Cumhur İttifakı ve AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, Kocaeli Çankırılılar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği iftar programına katıldı

İbrahim Şirin, Çankırılılar ile buluştu

14 Mart 2024 Perşembe 14:20

 

 

Ramazan aynın en güzel şekilde yaşandığı Derince’de Cumhur İttifakı ve AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, iftar programlarına katılarak bu kutlu ayda da hemşehrilerinin yanında olmaya devam ediyor. AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ile birlikte son olarak Kocaeli Çankırılılar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği iftar programına katılan Şirin, burada katılımcılarla tek tek selamlaşarak Ramazan aylarını tebrik etti. 

 

KAÇMAZ VE YÖNETİMİNE TEŞEKKÜR

Ramazan aynın Derince’de huzur içerisinde geçtiğini belirten Şirin “Tutulan oruçların kabul olmasını diliyor, Dernek Başkanı Recep Kaçmaz, yönetimi ve Çankırılı hemşehrilerimize misafirperverliği için teşekkür ediyorum. Rabbim tüm güzellikleri ile yaşadığımız Ramazan aynı tamamlayarak bayrama da huzur içerisinde kavuşmayı nasip etsin” dedi

 

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