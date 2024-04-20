Milletvekillerinden Çiftçi’ye hayırlı olsun ziyareti

Kocaeli milletvekillerinden, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye hayırlı olsun ziyareti. 31 Mart’ta gerçekleşen seçimlerin ardından yeni dönemine merhaba diyen Başkan Çiftçi, misafirlerini makamında ağırlamaya devam ediyor. Bir yandan saha ziyaretlerini sürdüren Çiftçi, bir yandan da misafirleriyle bir araya geliyor. Bu bağlamda Çiftçi’nin son ziyaretçisi AK Parti Kocaeli Milletvekilleri oldu. Kocaeli Milletvekilleri Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Veysel Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır ve Radiye Sezer Katırcıoğlu Başkan Çiftçi’yle bir araya geldi. Gerçekleşen ziyarette Kocaeli Milletvekilleri ile Çiftçi, istişare yaptı ve karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Başkan Çiftçi’ye yeni dönemde başarılar dileyen milletvekilleri, Türkiye Yüzyılı’nın Çayırova’ya hayırlar getirmesini temenni etti.

“ÇAYIROVA’MIZA BİRÇOK ESER KAZANDIRACAĞIZ”

Nazik ziyaretleri ve hayırlı olsun temennileri için milletvekillerine teşekkür eden Başkan Çiftçi, “İlçemizin gelişmesi ve vatandaşlarımızın mutluluğu için her zaman yanımızda olan kıymetli milletvekillerimize bu dönemde Çayırova’mıza Türkiye Yüzyılı’na yakışır birçok eseri ve hizmeti kazandırmaya devam edeceğiz inşallah” dedi. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.