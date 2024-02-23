Ömeroğlu, Dilovası’nda sıkmadık el bırakmıyor

ÖMEROĞLU, HİZMETLERİN DEVAMI İÇİN DESTEK İSTİYOR
Ziyaretlerde Dilovası’na daha yapılacak çok iş olduğunu dile getiren Başkan Adayı Ömeroğlu, “AK Parti bu günlere kadar milletimize hizmet ederek geldi. Milletin çıkarına ne varsa hep orada AK Parti oldu. Genelde ve yerelde yapılan devrim niteliğindeki hizmetlerin devam etmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Son 15 yılda Dilovamız AK Belediyecilik ile güzel hizmetler aldı. Bu hizmetlerin devamı, ilçemizin ve çocuklarımızın geleceği için halkımızdan Cumhur İttifakı olarak bir kez daha destek istiyoruz. Hizmet odaklı çalışmalarımızın devamı için Dilova’mızda çalmadık kapı, girilmedik ev bırakmayarak komşularımızdan destek istemeye devam ediyoruz. Ziyaretlerimizde bizleri muhabbetle karşılayan, misafir eden ve destek sunan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum.” dedi.