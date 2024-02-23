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Ömeroğlu, Dilovası’nda sıkmadık el bırakmıyor

31 Mart seçimlerinde AK Parti’den Dilovası Belediye Başkan Adayı seçilen Ramazan Ömeroğlu, Dilovası’nda çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmıyor.

Ömeroğlu, Dilovası'nda sıkmadık el bırakmıyor

23 Şubat 2024 Cuma 13:49

 AK Parti Dilovası Belediye Başkan Adayı Ramazan Ömeroğlu, saha çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. İlçe teşkilatı ve belediye meclis üyesi adayları ile beraber kapı kapı gezen Ömeroğlu, yerel seçimlerde Cumhur İttifakına destek istiyor. Daha yaşanabilir bir Dilovası hedefi ile yola çıkan Ömeroğlu açıklanan meclis üyesi listesinin ardından, güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor.


ÖMEROĞLU, HİZMETLERİN DEVAMI İÇİN DESTEK İSTİYOR

Ziyaretlerde Dilovası’na daha yapılacak çok iş olduğunu dile getiren Başkan Adayı Ömeroğlu, “AK Parti bu günlere kadar milletimize hizmet ederek geldi. Milletin çıkarına ne varsa hep orada AK Parti oldu. Genelde ve yerelde yapılan devrim niteliğindeki hizmetlerin devam etmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Son 15 yılda Dilovamız AK Belediyecilik ile güzel hizmetler aldı. Bu hizmetlerin devamı, ilçemizin ve çocuklarımızın geleceği için halkımızdan Cumhur İttifakı olarak bir kez daha destek istiyoruz. Hizmet odaklı çalışmalarımızın devamı için Dilova’mızda çalmadık kapı, girilmedik ev bırakmayarak komşularımızdan destek istemeye devam ediyoruz. Ziyaretlerimizde bizleri muhabbetle karşılayan, misafir eden ve destek sunan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum.” dedi.

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