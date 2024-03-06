İzmit Mehmet Ali Paşa Camiinin tam karşısında bulunan seçim ofisi nedeniyle cadde ve yollar bayraklarla süslendi. Çevredeki birçok evde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş posterleri ile Türk bayrakları asılıydı. Gece saat 20.00’de gerçekleşen açılış öncesi kalabalık seçim ofisi önünü doldurmaya başladı. Türk Bayrağı ve parti bayrakları sallayan kalabalık AK Parti seçim şarkılarının yanı sıra, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Büyük Birlik Partisi (BBP) seçim müziklerine de eşlik etti.

ALANA HEP BİRLİKTE GİRDİLER

İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş alana AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, MHP İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur, BBP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Batıkan Akballı, meclis üyesi adayları ve kalabalık bir partili grupla meşaleler eşliğinde girdi. Adayların alana girmesiyle coşku zirveye çıktı.

‘SANDIKLARI PATLATACAĞIZ’

AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar yaptığı konuşmada, "Bu dava öyle büyük bir dava ki Mehmet Ali Paşa bu akşam İzmit'i tutuşturdu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanım Tahir Büyükakın ile başlayan gerçek belediyeciliğe inşallah İzmit de entegre olacak. Ben çakma Paşalı değilim, doğma büyüme bir Mehmet Ali Paşalı'yım. ‘Ben hizmet yaptım’ demekle olmuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde Tahir Büyükakın başkanımla ve İzmit Belediyesi'nde Muharrem Tutuş başkanımla mutlu bir şehir olacağız. Cumhur ittifakı ile birlikte 31 Mart akşamı sandıkları patlatacağız" dedi.

‘SEÇİME 1 AY KALA YAPILMAZ!’

Alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde kürsüye gelen İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş ise, "Beş yılda Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ile gerçek belediyecilik nasıl yapılır gösterdik. CHP Adayı’nın ne yaptığını görüyorsunuz. Beş yıl çayı 7,5 TL’den satıp, seçime bir ay kala 3 TL’ye indirerek gerçek belediyecilik olmaz. Alacaklılarınız kapıda icra memurlarıyla beklerken, seçime bir ay kala Kent Lokantası kurarak ucuz yemek veriyorum şovuyla olmaz. Bu işlerde samimiyet olsaydı, seçime bir ay kala bunlar ortaya çıkmazdı. Yeni dönemde göstermelik işlere son vereceğiz. Milletimizin talep ve beklentilerini 365 gün, 24 saat kendimize görev bilerek çalışacağız. Bizler AK Parti kültüründen geliyoruz. Belediyeciliğin kirabını yazan Cumhurbaşkanımızın izinden geliyoruz. İzmit’i yeniden gerçek belediyecilikle buluşturmaya hazırız, kararlıyız” dedi.

‘SEÇİMİN SONUCUNU PAŞA BELİRLEYECEK’

“Beş yıl belediye meclis üyeliği yaptık ve bu süreçte kavgalardan yorulduk. Beş yıldır İzmit Belediyesi'nin idare edilememesi neticesinde belediyenin geldiği durum ortada. İstanbul'dan memurlar belediye mallarını haczetmeye geldi. Belediye batıyor dedik ‘Siyaset yapıyorsunuz’ dediler. Belediye ilçesindeki esnafını mağdur eder mi? Kendi esnafıyla icralık olmuş bir belediye var. İdare bunlara çözüm arayacağına popülizmin zirvesinde, vatandaşı aptal yerine koymaya devam ediyorlar. 31 Mart'ta bunlara güle güle diyerek İzmit'te gerçek belediyecilik dönemini başlatacağız. Mehmet Ali Paşa'dan en yüksek oyu alacağız. İzmit'te seçim sonucunu Mehmet Ali Paşa Mahallesi belirleyecek" diye konuştu.

‘İZMİT BU ZAFERDEN MEMNUN OLACAK’

Başkan Tahir Büyükakın da konuşmasında, "Şu gördüğümüz tablo 31 Mart'ın habercisi. 31 Mart'ta öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek. Tabela değil, sosyal medya değil, gerçek belediyecilik kazanacak. 31 Mart gecesi Belsa Plaza gerçek belediyecilik ateşiyle tutuşacak. Biz Paşa’yla ve İzmit ile gurur duyuyoruz. 12 ilçemizle gurur duyuyoruz. Buradaki coşku 31 Mart'ın coşkusu. Paşa'da iş bitmiş, inşallah 31 Mart'ta İzmit'te gerçek belediyeciliği başlatacağız. Bütün İzmit zaferden memnun olacak.”

‘İZMİT’İN ÇOCUĞU GERÇEK BELEDİYECİLİĞİ GETİRECEK’

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ise şöyle konuştu: "31 Mart akşamı ve 1 Nisan sabahı başarılı sonuca ulaşmak için bir araya geldik. Kocaeli'deki gerçek belediyecilik hizmetleri sonucunda beyannamesi gerçekleşme oranı yüzde 90'ı aşan bir Büyükşehir Başkanımız var. Sıra İzmit'te, İzmit'in çocuğu Muharrem Tutuş ile İzmit gerçek belediyecilikle tanışacak. 10 Mart'ta Muharrem başkanım projelerini açıklayacak, lafa değil projelere ihtiyacımız var. Tahir başkanım görevini yerine getirerek bizleri gururlandırdı. Pandemi dönemi, deprem dönemi ortaya koydukları performansla gurur kaynağı. Çalışmadan netice yok, halkın duası hakkın rızasıdır". Konuşmaların ardından kalabalık uzun süre seçim müziklerine eşlik edip, slogan atarak Başkan Büyükakın ve Tutuş’a desteğini sürdürdü.





