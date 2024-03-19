Saadet Partisi iftarı Gebze’yi buluşturdu

Mutlukent girişindeki Elmas Düğün Salonunda düzenlenen iftar programına; Saadet Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nurettin Çelik, Gebze Belediye Başkan adayı Mustafa Türel, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, DP Gebze Belediye Başkan adayı Murat Öngelen, Gebze Bağımsız Belediye Başkan adayı Muhammet Tuluk, CHP Gebze kadın kolları Başkanı Yaşa Erdoğan, Gebze eski belediye başkanı M. Emin Akın, CHP Gebze eski ilçe başkanı Sedat Tatar, İYİ Parti Gebze eski ilçe başkanı Av. Burak Uluköylü, Kocaeli Gümüşhaneliler Federasyon Başkanı Selami Kolcu, Kocaeli Yozgatlılar Federasyon Başkanı Erdem Ay, Kocaeli Yozgatlılar Dernek Başkanı Fatih Soylu, Giresun Dernekler Topluluğu Derneği Başkanı Hatem Soysal, Gebze Samsunlular Dernek Başkanı Şakir Töngel, Gebze Sivaslılar Dernek Başkanı Harun Çağlayan, Gebze Trabzonlular Dernek Başkanı Cemal Koçyiğit, Gebze Balkan Türkleri Derneği Başkanı Hüseyin Aksu, Gebze Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Levent Altun, Petrol İş Sendikası Gebze Şube Başkanı Eyüp Akdemir, Gebze Esnaf Odası Başkanı Alper Demir, Gebze Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Metin Yaşar, çok sayıda muhtar ve muhtar adayı ile siyasi parti ve sivil toplum temsilcisi ile kalabalık bir davetli katıldı.

Kur’an-ı Kerim okunması ile başlayan iftar programında ilk konuşmayı Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Erkan Vural yaptı. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu ifade eden Vural, programa katılımın kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederek katılan herkese teşekkür etti.

Saadet Partisi Gebze Belediye Başkan adayı Mustafa Türel ise konuşmasına Kocaeli büyükşehir belediye başkan adayı ve farklı partilerden başkan ve yöneticiler ile STK’lardan katılımcılara teşekkür ederek başladı. Türel, “Gebze’nin arzu ettiği hizmetleri yapabilmek adına sahadayız ve tüm vatandaşlarımızı dinliyoruz. Ümitsizliğin ve umutsuzluğun zirve yaptığı bir dönemdeyiz. Genç ve tecrübeli olmamızın yanı sıra geçmişte önemli hizmetler yapan tecrübeli büyüklerimizin de yanımızda olması vatandaşları mutlu ediyor. İnşallah 1 Nisan itibarı ile huzur ve barış ortamını inşa edeceğimiz bir Gebze olacak. 31 Mart akşamına kadar gece-gündüz demeden her bir insanımıza ulaşacak, Gebze’de 1994 ruhunu belediyecilikte hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.

Saadet Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nurettin Çelik ise kendisinin de köylü olduğunu ifade ederek, köylerin bitmiş halde olduğuna dikkat çekti. Çelik, “İnşallah şu kurduğumuz birliktelik Kocaeli’den başlayarak Türkiye’ye örnek olacaktır” dedi. Toplumun tüm kesimlerinin şikayetçi olduğunu da ifade eden Nurettin Çelik, “Buna rağmen sandıktan bunlar nasıl çıkıyor anlamıyorum” diye konuştu. Bugün yaşanan sıkıntıları yine siyasetçilerin düzelteceğini de ifade eden Çelik; “Bunu dışarıdan birileri gelip düzeltemez, Kocaeli’de yaşayan 2 milyon yüz bin vatandaşımız bize göre hepsi eşit vatandaştır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 32 milyar bütçesi var ve her şey israf ediliyor. Biz göreve geldiğimizde sadece bir kalemde 9 milyon tasarruf sağlayacak projemiz var ve bunu üniversite öğrencilerine burs olarak vereceğiz” diye konuştu.

Gebze Duraklı Köyündeki arazisine yirmi yıldır ev yapamadığını da söyleyen Nurettin Çelik; “20 yıldır imar sorununu bitiremediler. Benim gibi sorun yaşayan birçok köylü var, kimse bir şey diyemiyor ve diyeni de tehdit ediyorlar” diye konuştu.