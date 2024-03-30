Türel Belediye çalışanlarına karanfil dağıttı

Belediye çalışanlarının kendisini samimi bir ortamda karşılamasına teşekkür eden Mustafa Türel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Gebze Belediyesi çalışanlarımızı ziyaret ettik. Kendilerine hoş karşılamaları için teşekkür ederim.” Dedi. Mesai saati olduğu için ziyaretlerini kısa tuttuğunu söyleyen Türel, “Çalışanlar Gebze Belediyesinin aynası durumundadır. Bazen bir çalışanın yaptığı güzel davranış Gebze’nin isminin Türkiye’de de çok iyi anılmasına yol açabilir” dedi. Belediye içerisinde çalışanların durumu ile ilgili eksikler tespit ettiklerini de ifade eden Mustafa Türel; “Birinci önceliğimiz ehliyet ve liyakat olacaktır. Peygamberimizin de söylediği gibi her zaman işi ehline vereceğiz. Zaten işi ehline verdiğiniz zaman sorunların büyük bir bölümünün de kendiliğinden çözüldüğünü hep birlikte göreceğiz” diye konuştu.



