Türel, Efiloğlu’nun iftarına katıldı

Efiloğlu’nun çevresinde sevilen bir isim olduğunu ifade eden Mustafa Türel, her zaman fikir ve desteklerine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

İftar programı öncesi ve sonrası katılımcılarla da sohbet eden Mustafa Türel, Gebze’de değişimin Saadet Partisi ile başlayacağını ifade etti. Bu seçimin farklı olacağını da söyleyen Türel, toplumun her kesiminden kendisine ve Saadet Partisi’ne ciddi bir ilgi olduğunu hatırlatarak bu sevgiye layık olmaya çalışacağını ifade etti. Türel, program için Harun Efiloğlu’na da teşekkür ederek sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda; “İş insanı Harun Efiloğlu’nun düzenlemiş olduğu iftar programına iştirak ettik. Kendisine ve kıymetli misafirlerine davetleri için teşekkür ederim.” Dedi. Harun Efiloğlu da Mustafa Türel ve arkadaşlarının programa katılımından çok memnun olduğunu ifade ederek, seçim çalışmalarında da başarılar diledi.