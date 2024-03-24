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Türel, Efiloğlu’nun iftarına katıldı

Saadet Partisi Gebze Belediye Başkan adayı Mustafa Türel, iş insanı Harun Efiloğlu’nun iftarına katıldı. İlçe başkanı Erkan Vural ve meclis üyesi adaylarının da katıldığı iftar programında Harun Efiloğlu ile bir süre sohbet eden Türel, iş hayatının sorunlarının çözümü için Milli Görüş iktidarına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Türel, Efiloğlu'nun iftarına katıldı

24 Mart 2024 Pazar 00:19

Efiloğlu’nun çevresinde sevilen bir isim olduğunu ifade eden Mustafa Türel, her zaman fikir ve desteklerine ihtiyaç duyduklarını söyledi. 

İftar programı öncesi ve sonrası katılımcılarla da sohbet eden Mustafa Türel, Gebze’de değişimin Saadet Partisi ile başlayacağını ifade etti. Bu seçimin farklı olacağını da söyleyen Türel, toplumun her kesiminden kendisine ve Saadet Partisi’ne ciddi bir ilgi olduğunu hatırlatarak bu sevgiye layık olmaya çalışacağını ifade etti. Türel, program için Harun Efiloğlu’na da teşekkür ederek sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda; “İş insanı Harun Efiloğlu’nun düzenlemiş olduğu iftar programına iştirak ettik. Kendisine ve kıymetli misafirlerine davetleri için teşekkür ederim.” Dedi. Harun Efiloğlu da Mustafa Türel ve arkadaşlarının programa katılımından çok memnun olduğunu ifade ederek, seçim çalışmalarında da başarılar diledi. 


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