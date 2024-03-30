Türel Keşaplılardan destek istedi

Gebze İlçe Başkanı Erkan Vural ve meclis üyesi adaylarının da katıldığı ziyarette dernek üyeleri ile sohbet eden ve projelerini anlatan Türel, Beylikbağı bölgesinin Gebze seçimlerinde oldukça etkili olduğunu söyledi ve Saadet Partisi olarak bu durumu dikkate aldıklarını belirtti. Saadet Partisi’nin birinci sıra meclis üyesi adayı Ramazan Güngör’ün Giresunlu bir ailenin çocuğu olduğunu ve Beylikbağı doğumlu olduğunu söyleyen Türel, bu seçimlerde Saadet Partisi’nin Beylikbağı bölgesinden önemli bir destek beklediğini ifade etti.

Yavuzselim ve Hürriyet mahallelerinin tapu ve imar sorunlarının bu kadar uzatılmasının yanlış olduğunu da ifade eden Saadet Partisi Gebze Belediye Başkan adayı Mustafa Türel; “Yavuzselim Mahallesinin bir bölümünde vatandaş tapulu arsasına bile yıllardır çivi çakamıyor. Yıllar önce şuyulandırması geçmiş ama imara kapalı olan yerler var. Bu olay aynı zamanda dürüst yaşamak isteyen vatandaşa da büyük bir cezadır” diye konuştu. Dernek yöneticileri ile oldukça samimi bir ortamda sohbet eden Türel, kendilerine gösterilen ilgi ve alaka için de yönetime teşekkür etti. Dernek yöneticileri ve katılımcılar da Türel’in genç ve samimi oluşunun Gebze için bir avantaj olduğuna dikkat çekerek, belediye başkan adaylığı yolunda başarılar dilediler.