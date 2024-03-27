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Türel, Soğukpınar Derneğinde moral buldu

Saadet Partisi Gebze Belediye Başkan adayı Mustafa Türel, merkezi Yavuz Selim mahallesinde bulunan Espiye Soğukpınar ve çevre köyleri Derneğini ziyaret etti. Burada oldukça samimi bir ortamda ağırlanan Türel’in ziyaretten çok memnun kaldığı görüldü.

Türel, Soğukpınar Derneğinde moral buldu

27 Mart 2024 Çarşamba 17:59

Saadet Partisi Gebze Belediye Başkan adayı Mustafa Türel, İlçe Başkanı Erkan Vural ve meclis üyeleri ile birlikte Giresun Espiye Soğukpınarlılar Derneği ziyaret etti. Dernek Başkanı İsa Kahraman ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra kalabalık bir dernek üyesi tarafından karşılanan Türel, toplantı öncesi ve sonrası katılımcıların çeşitli konularda sorularını da cevapladı. Oldukça samimi bir ortamda geçen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Mustafa Türel, Dernek Başkanı İsa Kahraman ve yönetim kurulu üyeleri ile katılımcılara teşekkür etti. 

Ziyaretin son derece verimli bir ortamda geçtiğini ifade eden Türel; “Vatandaşların büyük çoğunluğu tapu ve imar sorunlarından bahsediyor. Yıllarca bu bölgede yaşayan insanların hala daha mağduriyetinin devam etmesi büyük yanlış. Biz göreve geldiğimizde Yavuz Selim ve Hürriyet Mahallesindeki imar sorunlarını vatandaşı da mağdur etmeden kısa sürede çözeceğiz” dedi. 

Saadet Partisi’nin Beylikbağı bölgesine her zaman ayrı bir önem verdiğini de ifade eden Türel; “Birinci sıra meclis üyesi Ramazan Güngör kardeşimiz Giresunlu bir ailenin evladı ve ailesi ve kendisi de bölgede çok seviliyor. Aday olduktan sonra da bölge halkından çok iyi bir olumlu dönüşler aldık. İnşallah bunu sandığa da yansıtacağız” diye konuştu. Dernek Başkan İsa Kahraman ve yönetim kurulu üyeleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek Mustafa Türel ve Saadet Partililere teşekkür ettiler. 


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