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139 araca ceza, 9 araca trafikten men

Büyükşehir Encümeni, yolcu güvenliğini tehlikeye atan 9 sürücünün aracını trafikten men etti, yönetmeliğe aykırı hareket eden 139 araca toplam 410 bin TL ceza kesti.

139 araca ceza, 9 araca trafikten men

02 Mayıs 2025 Cuma 10:11

 Büyükşehir Belediye Encümeni’nin Nisan ayı son toplantısında toplu taşımaya yönelik önemli kararlar alındı. Yolcu güvenliğini tehlikeye atan 9 sürücünün aracı trafikten men edildi, yönetmeliğe aykırı hareket eden 139 araca toplam 410 bin TL ceza kesildi.

 

ÖNEMLİ KARARLAR ALINDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Nisan ayının son encümen toplantısında toplu taşımaya yönelik önemli kararlar aldı. Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü tarafından gündeme getirilen olaylar çerçevesinde, 9 toplu taşıma aracı sürücüsünün yolcularla yaşadığı münakaşalar sonucu fiziki müdahalede bulunmaları ve olayların büyümesi nedeniyle araçların bağlanmasına karar verildi.

 

SÜRÜCÜLER HAKKINDA İŞLEM

Şikayetler üzerine Ulaşım Yönetim Merkezi (UYM) tarafından kamera kayıtlarının incelenmesiyle hazırlanan rapor doğrultusunda, olaylara karıştığı tespit edilen sürücüler hakkında işlem başlatıldı. Belediye encümeni, kamu düzeni ve yolcu güvenliği gerekçesiyle araçların trafikten men edilmesini kararlaştırdı.

 

139 ARACA 410 BİN TL CEZA

Öte yandan, toplu taşıma araçları çalışma yönetmeliğinin ilgili maddelerine aykırı hareket ettiği tespit edilen 139 toplu taşıma aracına da, her biri için 2.953 TL olmak üzere toplamda 410.467 TL idari para cezası uygulanmasına hükmedildi. Toplantıda toplam 151 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

(Ömer İLGEÇ)

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