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14 yaşındaki kız çocuğunun patron villasında istismar edildiği iddiası

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sevgi evinde kalan 14 yaşındaki kız çocuğunu patronuna ait villada istismar ettiği iddia edilen sanık, ilk kez hakim karısına çıktı.

14 yaşındaki kız çocuğunun patron villasında istismar edildiği iddiası

24 Ocak 2025 Cuma 11:15

 Olay, 2023 yılında Karamürsel ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karamürsel ilçesinde sevgi evinde kalan 14 yaşındaki B.N.M., İnstagram üzerinden tanıştığı 21 yaşındaki S.A. ile konuşmaya başladı. Yurttan kaçan B.N.M. ile buluşan S.A., kızı patronunun villasına götürerek cinsel istismarda bulundu. Kız çocuğunun durumu annesine anlatmasıyla olay polise intikal etti. Şikayet üzerine gözaltına alınan S.A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
 
  Patronun villasında 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu 
  "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun cinsel istismarı" suçundan açılan davanın ilk celsesi, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Salonda mağdur avukatı hazır bulundu, tutuksuz sanık S.A. ise duruşmaya katılmadı. Mağdur çocuk ise Kastamonu'dan AGO sistemi ile pedagog eşliğinde duruşmaya katıldı. B.N.M., pedagog eşliğinde alınan ifadesinde, "Şu an 15 yaşındayım. Velayetim babamda ancak şu anda annemin yanında yaşıyorum. Bundan önce sevgi evlerinde kalıyordum. Karamürsel'de sevgi evinde kalırken İnstagram üzerinden sanık S.A. ile tanıştık, flört etmeye başladık. 2-3 hafta boyunca konuştuk, sonra buluşmaya karar verdik. Beni evine çağırdı. Evde kız kardeşleri de vardı. Daha sonra evden anahtar alıp beni villaya götürdü. Sanık bana 17 yaşında olduğunu söylemişti. Ben o zaman 14 yaşındaydım ve yaşımı ona doğru söyledim. Orada bana 2 kez cinsel istismarda bulundu. Ben yapmasını istemedim, ittim. Ne olacağını bilmeden bir şeye kalkıştım, çok pişmanım. Sabah olunca evden ayrıldım ve bir daha onunla buluşmadım. Sanık yurtta kaldığımı ve yurttan kaçtığımı biliyordu. Başımdan geçenleri sadece annem ve üvey babam ile paylaştım. Daha sonra şikayetçi olduk. Sanık yüzünden psikolojim bozuldu. Onun yüzünden dışarı çıkamıyorum, şikayetçiyim" diye konuştu. 
  Mahkeme heyeti, sanığın ifadesinin alınması için duruşmayı erteledi. 
  Sanığın soruşturma aşamasında alınan ifadesinde, mağdurun 18 yaşında olduğunu bildiğini, kendi rızasıyla birliktelik yaşadığın söylediği öğrenildi. 
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