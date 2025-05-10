14 yılla aranıyordu, 1,5 kilo uyuşturucu ile yakalandı Kocaeli’de uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 14 yıl cezası bulunan şahsın saklandığı adrese jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda, 1,5 kilogram skunk maddesi ve 1 adet tabanca ile tabancaya ait fişekler ele geçirildi.

10 Mayıs 2025 Cumartesi 10:31