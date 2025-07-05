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20 ilde kripto vurgunu operasyonu: 32 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, sahte kripto uygulamasıyla vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 32 şüpheli gözaltına alındı; 9'u tutuklandı, 20'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

20 ilde kripto vurgunu operasyonu: 32 şüpheli gözaltına alındı

05 Temmuz 2025 Cumartesi 10:10

 Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce siber suçların men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında ülke genelinde, yabancı şahıslar adına çıkartılmış hatlar üzerinden kripto firmalarının yöneticileri olarak kendilerini tanıtan şahısların, şirkete ait sahte uygulamayı indirtmeleri üzerine müşterilerden yükleme yapılması amacıyla gelen paraları kurmuş oldukları kripto hesaplarına aktararak dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edildi. Bu kapsamda dosya süresince belirtilen yöntemlerle Kocaeli'de bir müştekinin, şüpheli şahıslara ait olan hesaba 1 milyon 659 bin 46 TL aktardığı tespit edildi. Yürütülen soruşturma neticesinde şüpheli şahısların yakalanması ve suç unsurlarının elde edilmesi maksadıyla 1 Temmuz tarihinde 20 farklı ilde 32 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı olarak planlı operasyon yapıldı. Operasyonda 32 şüpheli yakalandı. Ayrıca yapılan ev ve işyeri aramalarında ele geçirilen suç unsurları ve çok sayıda materyal incelenerek gerekli işlemler tamamlandı. Gözaltına alınan 32 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 20'si adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılırken, 9'u ise tutuklandı. 

İHA
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