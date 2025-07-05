20 ilde kripto vurgunu operasyonu: 32 şüpheli gözaltına alındı Kocaeli merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, sahte kripto uygulamasıyla vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 32 şüpheli gözaltına alındı; 9'u tutuklandı, 20'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

05 Temmuz 2025 Cumartesi 10:10