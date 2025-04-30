ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

206 sanık hakkında 5 klasörlük iddianame

Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) üzerinden usulsüzlük yaparak kamuyu yaklaşık 77 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen 8'i tutuklu toplam 206 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. 5 klasörlük iddianamede, sanıklar hakkında 6,5 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

206 sanık hakkında 5 klasörlük iddianame

30 Nisan 2025 Çarşamba 10:27

 Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde, çeşitli meslek gruplarına çırak, kalfa veya usta yetiştirmeyi amaçlayan MESEM programlarına, işverenler ve bazı kamu görevlileri tarafından vatandaşların usulsüz şekilde kaydedildiği belirlendi. Bu yöntemle hem devletten haksız kazanç sağlandığı hem de öğrencilerin SGK primlerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ödenmesi sağlanarak kamunun zarara uğratıldığı ve zimmete para geçirildiği tespit edildi. 
  61 gün önce operasyon düzenlendi 
  Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçu kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. Kocaeli merkezli olmak üzere İstanbul, Hatay, Bingöl, Diyarbakır, Manisa ve Samsun'da 28 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda, MESEM üzerinden usulsüzlük yaparak devleti yaklaşık 77 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen 39 şüpheli gözaltına alındı. 
  Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklandı, 18'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında daha sonra toplam 206 kişi hakkında işlem yapıldığı ve bunlardan 8'inin hala tutuklu olduğu öğrenildi. 
  İddianame hazırlandı 
  Olaya ilişkin hazırlanan iddianame, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede 206 kişi hakkında, "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan 4,5 yıldan 15 yıla kadar, "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan ise 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.    


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Tamir sırasında yangın çıktı: Geriye iskeleti kaldı Tamir sırasında yangın çıktı: Geriye iskeleti...
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı
2 gencin ölümüne sebep olan cinayet gibi kazada karar 2 gencin ölümüne sebep olan cinayet gibi kazada...
Kandıra Belediyesi'nin düzenlediği turnuvada lisanslı hakem öldüresiye darp edildi Kandıra Belediyesi'nin düzenlediği turnuvada lisanslı...
10 bin euroluk lityum pil ve klima hırsızlığı: Şüpheli tutuklandı 10 bin euroluk lityum pil ve klima hırsızlığı:...
TEM'de yan yatan tırdan saçılan hurdalar trafiği felç etti TEM'de yan yatan tırdan saçılan hurdalar trafiği...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Tamir sırasında yangın çıktı: Geriye iskeleti...
Kocaeli'nin Derince ilçesinde kaynak işlemi sırasında alev alan motosikletten geriye sadece iskeleti kaldı.

Haberi Oku