21 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürüldüğü olayda 3 tutuklama Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 21 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 1’i savcılıktan, 2’si adli kontrolle serbest kalırken, 3 şüpheli tutuklandı.

29 Temmuz 2025 Salı 09:42