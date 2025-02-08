25 günlük bebek sokağa terk edildi Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 25 günlük bebek sokakta terk edilmiş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

08 Şubat 2025 Cumartesi 15:37