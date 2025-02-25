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3 ailenin yaşadığı gecekondu alevlere teslim oldu: 2'si çocuk 5 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'de Özbek uyruklu 3 ailenin oturduğu gecekondu, sobadan kaynaklı çıkan yangın sebebiyle alevlere teslim oldu. Yangında ev küle dönerken, 2'si çocuk 5 kişi dumandan etkilendi.

3 ailenin yaşadığı gecekondu alevlere teslim oldu: 2'si çocuk 5 kişi dumandan etkilendi

25 Şubat 2025 Salı 14:22

  Yangın, Gebze ilçesi Köşklüçeşme Mahallesi 527’nci Sokak'ta bulunan gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özbek uyruklu 3 ailenin oturduğu gecekonduda sobadan kaynaklı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan evi söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun uğraşları neticesinde yangın söndürülürken, ev ise küle döndü. Yangın dolayısıyla 2'si çocuk olmak üzere 5 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. 
  Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 


İHA
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