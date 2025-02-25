3 ailenin yaşadığı gecekondu alevlere teslim oldu: 2'si çocuk 5 kişi dumandan etkilendi

Yangın, Gebze ilçesi Köşklüçeşme Mahallesi 527’nci Sokak'ta bulunan gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özbek uyruklu 3 ailenin oturduğu gecekonduda sobadan kaynaklı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan evi söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun uğraşları neticesinde yangın söndürülürken, ev ise küle döndü. Yangın dolayısıyla 2'si çocuk olmak üzere 5 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA