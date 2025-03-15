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39 ayrı suçtan 37 yıl hapis cezası ile aranan zanlı yakalandı

Kocaeli'de polis ekiplerince, 39 ayrı suçtan 37 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi.

39 ayrı suçtan 37 yıl hapis cezası ile aranan zanlı yakalandı

15 Mart 2025 Cumartesi 10:42

 Darıca'da polis ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Kocaeli, İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Kayseri, Çanakkale, Balıkesir, Isparta, Giresun, Bayburt, Bartın ve Burdur'da işlediği "silahla yağma", "kredi kartlarının kötüye kullanımı", "bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık" ve "kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta çalışanı olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık" olmak üzere toplamda 39 ayrı suçtan 37 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis, 5 bin 820 TL para cezası ile aranan M.D. (24) yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan zanlı, çıkarıldığı Gebze Adliyesince tutuklanarak Kandıra Cezaevi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 

İHA
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