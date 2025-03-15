39 ayrı suçtan 37 yıl hapis cezası ile aranan zanlı yakalandı Kocaeli'de polis ekiplerince, 39 ayrı suçtan 37 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi.

15 Mart 2025 Cumartesi 10:42