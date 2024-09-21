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4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil; minibüs, taksi ve sinyalizasyon direğine çarparak yan yattı. Çarpmanın şiddetiyle sinyalizasyon direği başka bir otomobilin üstüne devrilirken kazada toplam 3 kişi yaralandı.

4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

21 Eylül 2024 Cumartesi 10:42

  Kaza, gece saatlerinde Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi'nde Bağdat Caddesi ile Ankara Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Ö. idaresindeki 54 TA 058 plakalı otomobil, önce 34 ELY 746 plakalı minibüs, 41 T 3363 taksiye, ardından ise hızını alamayarak sinyalizasyon direğine çarparak yan yattı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen sinyalizasyon direği 34 LP 7436 plakalı otomobilin üzerine düştü. Zincirleme meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken durum 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan Kadir Ö. ve araçta bulunan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle araçlar hurdaya dönerken polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

İHA
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