4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil; minibüs, taksi ve sinyalizasyon direğine çarparak yan yattı. Çarpmanın şiddetiyle sinyalizasyon direği başka bir otomobilin üstüne devrilirken kazada toplam 3 kişi yaralandı.

21 Eylül 2024 Cumartesi 10:42